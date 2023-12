Budapesten már a rakpartot takarítják az áradás után, de nem mindenhol lélegezhetnek még fel, Baján sok helyen csak csónakkal lehet közlekedni

Ezekben az órákban tetőzik a Duna Bajánál. Most 819 centiméteres a vízszint, ami több mint másfél méterrel marad el az eddigi rekordtól. Folyamatosan védekeznek a környéken, de így is már több tucat ártéri ház áll víz alatt. Közben Budapesten már reggel óta takarítják és fertőtlenítik az alsó rakpartokat azután, hogy ezekről már visszahúzódott a víz. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1-en azt mondta: hosszan elnyúló tetőzéseket hoz a dunai árhullám és az apadás is lassú lesz.