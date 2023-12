Bajánál több lakóház is víz alá került: van, ahol a konyhában egy méter magasan áll víz

Baja térségében okozza a legnagyobb gondot jelenleg a Duna áradása. Ott több lakóházat is elöntött a folyó. Van olyan család, akinek a konyhájában egy méter magasan áll a víz. A felsőbb szakaszokon ugyan megindult az apadás, de csak nagyon lassan. Van, ahol még mindig fél méteres víz áll az utcákon.

Csak csónakkal lehet Baja külvárosában közlekedni. Az utcákat teljesen elöntötte a Duna, a kerítések alig látszanak ki a vízből.

(Fotó: M1)

Az ártérben élők optimisták, azt mondják ez itt nem számít nehéz körülménynek, annak ellenére sem, hogy a legtöbb ház belsejébe is betört folyó. Van, ahol a konyhában csaknem egy méter magasan áll víz. Az emberek próbálják védeni a bútoraikat, több-kevesebb sikerrel.

(Fotó: M1)

A helyiek az ételért is csónakkal járnak, amiket a parkolók helyén kötnek ki.

Az előrejelzések szerint szombaton délelőtt tezőik Bajánál a Duna. Az utcákon pedig várhatóan január másodikától lehet majd újra, hagyományos módon közlekedni.

Érsekcsanádnál már napok óta vízben állnak a nyaralók. Pénteken óráról órára újabb egy centiméterrel nőtt a vízszint. Bajához hasonlóan itt is szombaton várható a folyó tetőzése 800 centiméter felett.

Víz alá került Nagymaros egy része is. Itt szerdán este ugyan már tetőzött a Duna, de még most is több mint fél méteres víz áll az utcákon. Az emberek térdig érő vízben tudnak csak közlekedni. A kertek zömében még mindig áll a víz, ahogy a nyaralónak használt házak garázsaiban és a szuterénekben is.

A Duna vize fokozatosan, lassan húzódik vissza. A nagyamarosiak azt mondják:

már nagyon várják, hogy a folyó levonuljon.

Győrben a Duna mellett a Rába is kiöntött, a folyók azonban már itt is apadnak. A Duna vízszintje olyan mértékben csökkent az Észak-Dunántúlon, hogy pénteken este 18 órától Esztergom kivételével a régió valamennyi településen megszűnik az árvízvédelmi készültség.

Elkezdődött a takarítás a fővárosban a budai és a pesti alsó rakpartnál

Az éjjel visszahúzodott a Duna a rakpartok szintje alá. A Budapesti Közművek a munkálatokat – a fertőtlenítéssel együtt – várhatóan egy nap alatt befejezi. A tervek szerint vasárnap megnyitják a rakpartokat a forgalom előtt.

Addig mindenkitől azt kérik, hogy kerüljék el az alsó rakpartokat, mivel a hordalék és az iszap azokat csúszóssá tette, illetve a fertőzés veszélye is fennáll.