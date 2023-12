A Magyar Közlönyben is megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet – a korábban tervezettnél több mint háromszor nagyobb az emelés

A Magyar Közlönyben is megjelentek a pedagógus béremelés szabályai. Január elsejétől átlagosan 32,2 százalékkal keresnek majd többet a tanárok. Ez a korábban tervezettnél több mint háromszor nagyobb emelés, amit az tett lehetővé, hogy Brüsszel a múlt héten hozzájárult mintegy 10 milliárd euró Magyarországnak járó pénz kifizetéséhez. Hétfőtől így egy tanár sem kereshet majd kevesebbet 528 800 forintnál. A pedagógusok béremelése a következő években tovább folytatódik.

Pénteken jelentette be a Belügyminisztérium, hogy január 1-jétől emelkedik a pedagógusok bére. Az átlagfizetésük 32,2 százalékkal nő, a pályakezdő gyakornokok pedig 528 800 forintot kapnak majd havonta, és ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek majd.

A hírre tavaly ősz óta lehetett számítani. Akkor közölte ugyanis Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy

a kormány soha nem látott mértékben emeli a pedagógusok bérét.

Orbán Viktor miniszterelnök az év utolsó, nemzetközi sajtótájékoztatóján azt is elmondta: egy hároméves bérfejlesztési program indul, amelynek végén a pedagógusok átlagfizetése, nagyjából 800 ezer forint lesz.

„Három fejezetre bontjuk a béremelési programot, 2024. január 1., 2025. január 1., 2026. január 1. és 2024. január elsejétől, ami azt jelenti, hogy a februári fizetésekben látható módon 32,2 százalékos béremelést akarunk végrehajtani. Ennél kisebb mértékűt, de jelentőset ’25-ben, és aztán ’26-ban”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormány a korábban tervezett tíz százalék helyett így háromszor akkora fizetésemelést ad a pedagógusoknak.

Megváltoznak az eddigi bérsávok is: a pedagógus 1 besorolásban lévők januártól minimum bruttó 538 000 forintot keresnek majd. Aki már pedagógus 2 besorolásban van, annak a havi illetménye minimum 555 ezer forint lesz. A mesterpedagógusokat 630 ezer, a kutatótanárokat pedig legalább 750 ezer forintos bruttó bér illeti meg január elsejétől.

Ezentúl a belügyminisztérium

bónuszokkal is elismerné a tanárok munkáját, a mesterfokozatot például két százalékos illetményemeléssel.

A pedagógus béremelés szabályai pénteken este a Magyar Közlönyben is megjelentek.

Nem csak a pedagógus bérek nőnek itthon annak köszönhetően, hogy Magyarország hozzájut a neki járó uniós pénzek egy részéhez. Hamarosan energetikai fejlesztések is kezdődhetnek.

A pénzügyminiszter még csütörtökön jelentette be, hogy

az uniós források egy része, mintegy 780 millió euró, vagyis csaknem 300 milliárd forint már meg is érkezett Magyarországra.

Ezt enegriahatékonysági beruházásokra, energiahálózat fejlesztésére fogja a magyar kormányzat költeni.

A pénzeknek köszönhetően Magyarország energiakitettsége csökkenni fog, így az energia olcsóbb lesz itthon – erről a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője beszélt az M1-en.

Sebestyén Géza hozzátette:

jövőre pedig várhatóan a helyreállítási alap támogatási része is megérkezik majd, ami a magyar költségvetés helyzetét és az életszínvonalat is javítja.

Sebestyén Géza arról is beszélt: a gazdaság helyzete egyre jobb Magyarországon, ezt pedig a lakosság is érzi. A Századvég friss kutatása szerint másfél éve nem volt ilyen magas az ezt mérő mutató, mint most.

A szakértő rámutatott:

a magyar lakosság bizakodó. A többség azt gondolja, hogy a következő hónapok, évek még jobban alakulnak majd, mint az elmúlt időszak.

A kiemelt kép illusztráció.