Csaknem hétméteres vízállással tetőzött Budapestnél a Duna, folytatódik az árvízi védekezés

Már a főváros alatt tetőzik a Duna, jelenleg éppen Paks térségében, a folyó mentén több helyen is árvízi védekezés zajlik. A Duna csaknem hétméteres vízállással tetőzött Budapestnél szerdán, és azóta csak néhány centit apadt.

Már csak a hordalék mutatja, hol tetőzött a Duna vízszintje csütörtökön a pesti alsó rakparton. Azóta a folyó folyamatosan húzódik vissza. A járókelők egyre nagyobb területet vehetnek birtokba, az úttesten autók helyett azonban továbbra is csak a kacsák közlekedhetnek.

„Az úttest nagy része még mindig víz alatt van, a pesti alsó rakpart járdája is teljesen víz alatt van, ahol most állok, itt egészen pontosan sípcsontig ér a víz. Autóforgalom tehát továbbra sincs a rakpartokon, továbbra is le vannak zárva” – mondta az M1 tudósítója.

Továbbra is vízben áll a Római-part. A büféket teljesen elöntötte az áradás. A korábban kirakott padokat, asztalokat és székeket is körbeveszi a folyó.

A szakemberek szerint lassú apadásra kell számítani.

A 10 órás adatot tudom mondani, az 667 centi itt, a fővárosban, és 645 centiméterről beszélünk, ez az alsó rakpart szintje. Ezt körülbelül olyan ma késő este éri majd el a Duna vízállása. Nagyon lassú továbbra is az apadás, hiszen elmondtuk az elmúlt napokban, hogy több víz érkezett a kisebb mellékfolyókról – foglalta össze a jelen helyzetet a tudósító.

A fővárostól délre több helyen pénteken tetőzik a Duna. Érsekcsanádnál már napok óta vízben állnak a nyaralók, itt várhatóan 800 centiméter körül lesz a vízállás maximuma. Jelenleg azonban óráról órára egy centiméterrel nő. Az egyik legmagasabb vízállást a környéken 2013-ban mérték, akkor csaknem elérte a tíz métert. Erre azonban most nem kell készülni.

„Ennél a vízszintnél lehet azt mondani, hogy normál árvízi helyzet van. Jelentősebb káros dolgok nem alakultak ki. A hullámtéren lévő kisebb nyaralóegységeket részlegesen elöntötte a víz, de ez még nem olyan szint, ami komolyabb problémákat okozna. Az itt lakók megszokták és kezelik a problémát” – mondta Konyár Zoltán, Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakaszvédelem vezetője.

Nagymaroson már apad a Duna, de egy üdülőterület nagy részét továbbra is víz borítja.

Több házban most is laknak, vannak, amiket homokzsákokkal védenek.

Győrben, ahol a Duna mellett a Rába is kiöntött, csak fokozatosan húzódik vissza a víz.

„Az apadás üteme a Dunán azt lehet mondani, hogy kicsit lassú, hiszen nemcsak a Dunán, hanem a Duna mellékfolyóin is érkezik vízmennyiség” – mondta Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója.

Győrben és térségében a Duna vízszintje péntek estére várhatóan olyan szintre csökken, hogy a legtöbb helyen már nem lesz szükség árvízvédelmi készültségre.

Kiemelt kép: A kiáradt Duna Budapesten, az Angelo Rotta rakparton 2023. december 28-án. Hosszan elnyúló tetőzések, lassú apadás kíséri a dunai árhullámot; Budapesten az előző nap este tetőzött az árhullám, ekkor a legmagasabb vízállás 693 centiméter volt (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)