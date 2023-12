Nem éri meg petárdázni szilvesztereste előtt, komoly büntetés lehet belőle

Csütörtöktől lehet tűzijátékot vásárolni, országszerte kinyitottak a tűzijátékárusok. A pirotechnikai eszközöket csak szilveszter napján, este hat órától másnap reggel hat óráig lehet használni. A rendőrség idén is azt kéri: csak engedéllyel rendelkező árustól vegyünk tűzijátékot, és figyeljünk a biztonsági előírásokra.

Petárdázni idén is tilos, szabálysértéssel és pénzbírsággal sújthatják azt, akit petárdázni látnak, vagy akinél ilyen robbanóanyagot találnak. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a tűzijátékokat már most meg lehet venni, de csak december 31-én este hat órától január 1-jén reggel hat óráig lehet ezeket fellőni – figyelmeztetett a közmédia zalaegerszegi tudósítója.

Kapcsolódó tartalom

Hogyha ez nem így történik, és a rendőrség rajtakap valakit azon, hogy nem így használja a tűzijátékokat, akár 200 ezer forintos pénzbírságra is számíthat

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Szilveszterezők a belvárosi Vörösmarty téren 2023. január 1-jére virradó éjjel (Fotó: MTI/Lakatos Péter)