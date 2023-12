Mától vásárolhatunk szilveszteri tűzijátékot

Közben már indul a szilveszteri készülődés: mától legálisan lehet tűzijátékot vásárolni. A pirotechnikai eszközöket ugyanakkor csak szilveszter napján este hat órától másnap reggel 6-ig lehet használni. A rendőrség idén is azt kéri: csak engedéllyel rendelkező árustól vegyünk tűzijátékot, és figyeljünk a biztonsági előírásokra.

Az egyik józsefvárosi piacon illegálisan árult, a múlt héten lefoglalt pirotechnikai eszközöket mutatta az M1 Híradónak Huszák András, a Készenléti Rendőrség tűzszerész szolgálatának osztályvezetője. Az alezredes azt mondja,

nagy kockázatot vállal, aki nem a hivatalos árusoktól veszi meg a szilveszteri tűzijátékot.

„Mindenkit arra kérek, hogy csak legális helyről vásároljon ilyen terméket. Tehát piacokon, kapualjakból, gépjármű csomagtartókból ne vegyen ilyen terméket, hiszen nem tudja, hogy ezeket hogy tárolják, nincs rajta a magyar nyelvű használati utasítás és a szakember sem tud segíteni, hiszen azok az emberek, akik ilyen árusítóhelyeken árulják ezeket a termékeket, azok nem szakképzett pirotechnikusok” – mondta Huszák András, azt Országos Rendőr-főkapitányság osztályvezetője.

Az ismeretlen helyről származó, esetleg lejárt szavatosságú, vagy sérült tűzijátékok a petárdákhoz hasonlóan, súlyos sérüléseket okozhatnak.

„Súlyos, roncsolt sebeket, nyílt töréseket, in- idegsérülést, végső esetben, hogyha nagyon nagy a baj, akkor több ujj amputációja, sőt kéz elvesztése is következhet be. Az biztos, hogy egy ilyen súlyos sérülés után a klasszikus értelemben vett gyógyulást azt nem fogjuk tudni elérni” – mondta Csaba Ákos, a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ osztályvezető főorvosa.

Csütörtöktől négy napon át, országszerte hatszáz helyen vásárolhatók meg a szilveszteri tűzijátékok.

Az erre a célra szánt, 3-as kategóriába sorolt pirotechnikai termékek kereskedelmének szigorú szabályai vannak, ezek betartását a rendőrség és a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi. Petárdát árusítani, felhasználni, vagy akár csak birtokolni, továbbra is tilos.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)