Bakondi György: Magyarország nem kívánja végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit

Magyarország nem kívánja végrehajtani a nem egyhangú döntés során megkötött uniós migrációs paktum intézkedéseit, elutasítja a migránsok betelepítését – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka műsorában csütörtökön.

Bakondi György tévesnek nevezte azt az uniós álláspontot, hogy azokat a bevándorlókat, akik legalább 6-8 biztonságos országon keresztül érkeznek, engedjék be az Európai Unió területére, majd ezt követően itt bírálják el menedékkérelmüket.

A főtanácsadó emlékeztetett a 2015-ben történtekre, amikor szintén az elhibázott uniós bevándorláspolitika miatt mintegy 400 ezer migráns tolongott itt.

Bakondi György ismertetése szerint Magyarország mindent elkövetett annak érdekében, hogy megváltoztassák az uniós döntéshozók álláspontját, erőfeszítéseik azonban nem vezettek eredményre. Közölte, a paktum értelmében azoknak az országoknak, amelyek nem kívánják befogadni az illegálisan érkező migránsokat, egy kvótarendszer szerint fizetniük kell, ám válsághelyzet esetén nem lehet nemet mondani, kötelezően be kell fogadni a bevándorlókat, azt pedig, hogy mikor alakul ki válsághelyzet, központi döntéssel határozzák meg.

A főtanácsadó arra is felhívta a figyelmet, ez a betelepítés a magyar alaptörvénnyel is ellentétes. Magyar nemzeti érdek, hogy csak az jöhet be, aki a hatósági szabályozásoknak megfelel, aki menekültstátuszt kapott. Ne az EU döntsön arról, hogy kikkel kell együtt élnünk – hangsúlyozta.

Bakondi György szerint a magyar emberek a nemzeti konzultációban felhatalmazást adhatnak a kormánynak arra, hogy továbbra is határozottan kiálljon álláspontja mellett az uniós döntéshozó testületekben.

A főtanácsadó elmondta, hogy a jövő év első felében sajtótájékoztatón értékelik majd a migráció legfrissebb fejleményeit. Hozzátette: már most jól látható, hogy az számszerűleg jelentősen nőtt, a szervezett bűnözés megjelenésével erőszakosabbá vált, és az elmúlt időszak terrorcselekményei a terrorizmussal való összefüggést is bizonyítják.

A kiemelt kép illusztráció.