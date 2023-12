Olyan időjárás jön, ami sokakat meglephet

Változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű.

Az időjárás ma is alkalmas lesz egy jó kis ebéd előtti/utáni sétára, a hőmérséklet ugyanis nagyrészt 10 fok fölött tetőzik, hazánk nagy részén a nap is több órára kisüt, és a szél is csak kevés helyen kaphat erőre – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

Lesznek azonban felhősebb, szélárnyékosabb részek, ahol kicsit hűvösebb maradhat az idő (de az átlagos 3, 4 fokhoz képest ott is szinte “tavasz” lesz).

Országos előrejelzés: kedd estig

Változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. A ködfoltok és rétegfelhőzet napközben megszűnnek. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél élénk, kisebb körzetekben erős lesz, majd délutántól az északi megyékben nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és akár egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

