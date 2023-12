Újév napjáig díszíti a tavat a Balaton karácsonyfája

Idén is egy feldíszített fenyőfa áll a Balatonban Szigligeten. Már hagyomány, hogy december 24-én délelőtt két bátor jelentkező az alig pár fokos vízbe gázol, és elhelyezi a tóban a Balaton karácsonyfáját. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy télen is érdemes a tóhoz utazni.

Szaloncukor, üveggömbök, és füzérek is kerültek a Balaton karácsonyfájára. Közösen díszítették fel a fenyőt a helyiek és a turisták december 24.-én délelőtt a szigligeti strandon. A feldíszített fát két bátor jelentkező vitte be a tó alig több mint négy fokos vizébe. A már hagyományos akcióval nemcsak a családoknak akartak kedveskedni, hanem arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a téli hónapokban is érdemes felkeresni a Balaton könyékét. „Nagyon fontos számunkra, hogy karácsony kapcsán kicsit a település, a környéken élőket összefogjuk, a másik pedig turisztikai szempontból, hisz tudatosítani kell az emberekkel hogy nem csak nyáron érdemes lejönni ide a Balatonhoz, hanem minden évszakban programokkal, rendezvényekkel, színvonalas rendezvényekkel várjuk a turistákat, illetve az érdeklődőket" – mondta Balassa Balázs, a megmozdulás szervezője. Ajándékot is kaptak a legkisebbek. És zenés műsor is szórakoztatta a gyerekeket. A Balaton karácsonyfája egészen január elsejéig díszíti a Szigligeti strand előtt a tavat, akkor tartják majd az újévi csobbanást. Az a fürdőző hozhatja majd ki, aki először eléri a fát. Kiemelt kép: Karácsonyfa állítás a Balatonban a szigligeti strandnál, 2013. december 24-én. (Fotó: MTI/ Varga György)