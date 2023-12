Győrben még közlekedési táblák is elmerültek a vízben, de a fővárost sem kíméli az áradás, elsőfokú a készültség

Árhullám vonul végig a hazai folyókon. Szerdán tetőzhet az ár a fővárosban. Az alsó rakpartot már lezárták, a Római parton pedig készen állnak a homokzsákok a védekezésre, jelenleg elsőfokú a készültség. A Tiszán és mellékfolyóin is emelkedett a vízszint, a Bodrogon, a Sajón, a Zagyván és a Tarnán is az árhullám lassú levonulására számítanak a szakemberek.

Teljesen ellepte a Rába mellett parkoló kocsikat a víz. A győri tűzoltóknak kellett kimenteniük valamennyit.

Az ár folyóvá változtatott több győri utat is.

Pillanatok alatt elöntötte a Mosoni Duna az alsó rakpartot. Ezt és a Kossuth hidat le kellett zárni.

Ellepte a víz a környékbeli parkokat,

a közlekedési táblák sok helyütt elmerültek.

Nagybajcsnál most tetőzik az ár, a vízügyi igazgatóság 24 órás figyelőszolgálatot vezetett be a Duna ezen szakaszán, a szakemberek nyomon követik az árhullámot és vészőri feladatokat is ellátnak.

Óráról órára emelkedik a vízszint Esztergomnál.

A nagy Duna sétányt így teljesen le kellett zárni az autósforgalom elől. Már a tetőzésre készülnek a szakemberek. Akárcsak a Duna több más szakaszán.

„Elsőfokú, illetve másodfokú készültségeink vannak a Dunán legelsősorban, hiszen ott egy viszonylag komoly árhullám érte el most már Magyarországot, itt van az árhullám, tehát már a tetőzés is a nagybajcsi térségben a mai napon megtörtént, arra számítunk, hogy a most következő néhány napban Komáromban, Esztergomban, Budapesten elsőfokú árvízvédelmi készültséget kell, illetve már kellett is például a Dunakanyarban elrendelni” – részletezte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Úgy tűnik,

a fővárost sem kíméli az árhullám.

Az alsó rakpartot lezárták, a Római parton pedig már készen állnak a homokzsákok a védekezéshez.

A Duna az előrejelzések szerint szerdán tetőzhet Budapesten, akkor 660 centiméter körüli vízállásra számítanak a szakemberek.

A Mátrában is olvadásnak indult a hatalmas hótakaró. Így

a Tarna vízszintje is egyre magasabb.

„Itt Tarnaméránál a Tarna 259 cm jelenleg, így Tarnaméránál és Tarnaörsnél is elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el” – számolt be a Híradót tudósító Szilágyi Anita.

Szolnoknál már vasárnap tetőzött a Tisza: akkor 678 centiméter volt a vízállás. A folyó középső szakaszán így már csak elsőfokú árvízvédelmi készültség van, de hamarosan ezt is feloldhatják.

Kiemelt kép forrása: Az emelkedő vízállású Duna a lezárt Sztehlo Gábor rakpartról fotózva, szemben az Országház épülete 2023. december 25-én. A Duna felsõ szakaszán elkezdődött az árhullám tetőzése; Budapesten a folyó tetőzése december 27-én napközben várható, 660 centiméter körüli vízállással, elsőfokú árvízvédelmi készültség mellett. Fotó: MTI/Illyés Tibor