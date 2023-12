Több üzlet is zárva tart december 24-én – mutatjuk, hogy tervezze a karácsonyi bevásárlást

Az élelmiszer-üzletláncok egy része délig nyitva tart december 24-én, ugyanakkor a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz, de a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét. December 23-án a Penny és a Lidl meghosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat, hogy mindenki beszerezhesse azt, amire még szüksége van.

Az Auchan, a Tesco és az Aldi is nyitva lesz

Az Auchan áruházak december 24-én délig nyitva lesznek. Azt közölték, hogy a tapasztalataik szerint sokaknak szükségük lehet valamire ilyenkor is. Másrészt azoknak is szeretnének kedvezni, akik reggeli sütésű kenyeret, kalácsot szereznének be a többnapos ünnepre.

Hasonlóan jár el a Tesco is: a vásárlói igényeknek megfelelően az évek óta megszokott rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig. A Tesco szerint a vásárlók igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különös tekintettel azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.

Az élelmiszer-üzletláncok közül az Aldi Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan az idén december 24-én is 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát.

A Penny, a Lidl és a Spar zárva tart tart 24-én

A Spar Magyarország azt közölte, hogy a karácsonyi ünnepekre a nyugodt, békés odafigyelés érdekében december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, kivéve az Intersparokat és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket. A franchise üzletek – Spar partner, Spar market –, valamint a töltőállomásokon található egységek – OMV-Spar express, Orlen-Despar – maguk döntenek a nyitvatartásról.

A Penny Market Kft. vezetése a munkavállalói és a vásárlói érdekeit megvizsgálva döntött úgy, hogy december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. Az üzletlánc december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat, december 27-től pedig már a szokásos üzemidőben tartanak nyitva.

A Lidl Magyarország szintén jelezte, hogy mind a kétszáz üzlete zárva lesz december 24-én, de a vásárlók érdekeit szem előtt tartva december 23-án meghosszabbított nyitvatartással működnek az üzleteik.

A Jysk üzletek 2018 óta, azaz idén hatodik éve tartanak zárva karácsonykor országszerte, de a Rossmann és a Diego üzletei sem nyitnak ki december 24-én.

