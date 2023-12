Kormányszóvivő: Ezután is mindent meg fogunk tenni, hogy Magyarországon megmaradjon a béke és a biztonság

A kormány ezután is mindent megtesz, hogy Magyarországon megmaradjon a béke és a biztonság – jelentette ki a kormányszóvivő szombaton.

Szentkirályi Alexandra a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: nem fogják hagyni továbbra sem, hogy háborúba sodorják Magyarországot, hogy feladjuk hazánk szuverenitását, kultúráját, nemzeti érdekeinket.

Mindent megtesznek, hogy megőrizzék Magyarországot magyar országnak, ahol nyugodtan, biztonságban, társadalmi feszültségek és terrorfenyegetések nélkül lehet ünnepelni a keresztény ünnepeket, a karácsonyt – mondta a kormányszóvivő.

Emlékeztetett arra, hogy a háború és az azzal járó energia- és gazdasági válság sok feladatot adott az országnak, a családoknak és a vállalkozásoknak is.

De minden nehézség, rendkívüli kiadás és pénzügyi nyomásgyakorlás ellenére is meg tudtuk védeni a békét, a munkahelyeket, a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, a rezsicsökkentett árakat, az ország pénzügyi és gazdasági stabilitását – emelte ki Szentkirályi Alexandra.

Hozzáfűzte: csökkentették az inflációt, most már a gazdaság is újra lendületet vesz; és ha a gazdaság erősödik, erősödnek a magyar családok is.

A kormányszóvivő békés és boldog karácsonyt kívánt minden magyar családnak, kicsiknek, nagyoknak, időseknek, egyedülállóknak és mindenkinek. Úgy fogalmazott, legyünk akárhány évesek és éljünk egyedül vagy családban, a mostani háborús időkben mindannyiunknak a béke a legnagyobb ajándék.

Ezért azt kívánta, hogy töltsük békében, reménytelin és szeretetben az ünnepeket.