Budapesten a dajkacápához is lemerültek, de Samu, az elefánt is kapott ajándékot

Több állat is fenyőfát kapott ajándékba a Fővárosi Állatkertben, ezeket a támogatók ajánlották fel az intézménynek. A fák mellett zöldséget és gyümölcsöt is kaptak az állatok. Az egyik vadbivaly érdeklődését inkább a zöldlevelű keltette fel, a gyümölccsel nem is foglalkozott. Az elefántok viszont jóízűen fogyasztották el a répát és a banánt. Egy születésnapot is ünnepeltek ma, a gorillacsapat legfiatalabb tagja hatéves lett. Egy télapósapkás gondozó homokszínű dajkacápákat etetett.

Kiemelt képünk: Télapósapkás gondozó homokszínű dajkacápákat etet a Fővárosi Állat- és Növénykert állatok karácsonya elnevezésű rendezvényén 2023. december 23-án. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)





