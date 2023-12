Erős volt a forgalom a boltokban, több helyen 24-én már ki sem nyitnak

Láthatók az ünnep jelei itthon: egész nap nagy volt a forgalom a boltokban. Idén is sokan hagyták az utolsó pillanatokra a bevásárlást, főleg úgy, hogy egyes üzletek holnap már ki sem nyitnak. Nagy volt a forgalom a piacokon és a halárusoknál is.

Már délelőtt hosszú sorok kígyóztak a zalaegerszegi halboltnál. Sokan az utolsó pillanatra hagyták a beszerzést, mert úgy vélik, a tökéletes karácsonyi halászlé vagy a sült hal titka a friss alapanyag.

A tatai várárokban bográcsban készült a halászlé. Az árusok nem győzték egymás után kifogni a halakat.

Karácsonykor fogyasztják a legtöbb halat a magyarok. De a felmérések szerint,

az egy személyre jutó éves halfogyasztás így is elmarad az európai átlagtól: alig haladja meg a hat kilót.

Karácsony előtt egy nappal a családok gyakran az ünnepi bevásárlást is közösen intézik. Országszerte sokan az utolsó hozzávalókért siettek.

Sorban álltak a vásárlók a húspultnál az egyik budapesti élelmiszer-áruházban. A legtöbben ott is a friss alapanyagokat keresték az ünnepi vacsorához.

A CBA kommunikációs igazgatója szerint az elmúlt napokban láthatóan emelkedett az üzleteik forgalma.

„Kettő és fél, de akár háromszoros volt a forgalomszint, a normál időszakhoz képest, ez mindenképpen kimagaslónak mondható”

– részletezte Fodor Attila.

Az elmúlt években az üzletek többsége még december 24-én délelőtt is nyitva volt. Ez azonban idén megváltozik.

Idén több szakszervezet is kezdeményezte, hogy a kiskereskedelmi üzletek dolgozói december 23-án este fejezzék be a munkát és 24-én már ne is nyissanak ki. A boltok egy része szenteste napján, vagyis december 24-én délelőtt még nyitvatart. Aznap koradélután azonban minden bezár, csak a benzinkutak és az ügyeletes patikák lesznek nyitva.

Az élelmiszerláncok várakozásai szerint a tavalyinál is erősebb lehet idén a decemberi, azon belül pedig különösen az ünnepi forgalom.

