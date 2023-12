Családi körben is előadja kedvenc örökzöld dalait Gubik Petra

A Csináljuk a fesztivált! versenyzője nemcsak a színpadon, családi összejöveteleken is gyakran énekel. A Duna Család-barát magazinjában az énekes elárulta, az utóbbi időben melyik slágert gyakorolta nagy élvezettel a showműsor december 23-i ünnepi adásra.

Visszatér a Csináljuk a fesztivált! színpadára a közönség egyik kedvence, Gubik Petra. Az előző évadban a Kicsi, gyere velem című Cserháti Zsuzsa dallal versenyző énekes a mostani évadban is egy hasonlóan nagy ívű, érzelmes szerzeménnyel vesz részt az évszázad slágerét kereső zenés műsorban.

„Mivel nagyon szeretem Katona Klári zenei világát, ezért örültem, hogy a Játssz még című dalát kaptam versenydalként. Kellemes teher, hogy a tévéképernyőn át akár az eredeti előadóhoz is eljuthat a produkcióm. Remélem, elégedett lesz vele, ha látja” – mondta a Család-barát vendégeként Gubik Petra. Az előadó hozzátette, saját zenei repertoárjában a musicalek betétdalai mellett sok hazai örökzöld megtalálható, ezekkel olykor nemcsak a közönséget, hanem a rokonságot is megörvendezteti.

„A legtöbb családi összejövetelen kérés, hogy énekeljek. Éppen ezért mindig van a fejemben egy kis műsorrend, amivel készülök. Őszintén szólva a következő ilyen privát, spontán karácsonyi fellépés is ugyanúgy felkészülést igényel” – fűzte hozzá az énekes. A teljes beszélgetés újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

A Csináljuk a fesztivált! december 23-i adásban tíz új és három extra produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül csak a három legjobbat juttathatja be az elődöntőkbe a stúdióban ülő publikum és a zsűri. Az ünnepi adás sok meglepetést ígér, addig is a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők. Friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait.

