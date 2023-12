Charlie slágerére szavaztak a legtöbben a Csináljuk a fesztivált! karácsonyi adásában

Lírai és karácsonyi szerzeményekkel teremtettek ünnepi hangulatot hazánk sztárelőadói a Csináljuk a fesztivált! ötödik adásban. A fordulóból ezúttal három slágert választhatott ki továbbjutásra a zsűri és a stúdióközönség. Az élen a Nézz az ég felé című Charlie-dal végzett Freddie előadásában.

December 23-án rendhagyó karácsonyi adással jelentkezett a Csináljuk a fesztivált!. A különkiadásban lenyűgöző díszlettel, filmbeillő látványvilággal a legnépszerűbb lírai és karácsonyi slágerek váltak versenydalokká. Extra produkciók is szórakoztatták a közönséget, Caramel, Wolf Kati, valamint az Első Emelet zenekar is fellépett a fináléban. Karácsony alkalmából pedig a zsűritagok és a műsorvezetők is megajándékozták egymást.

A szabályok értelmében a karácsonyi és a szilveszteri fordulóból összesen hat sláger versenyezhet tovább, így ezúttal csak három produkciót jutalmazhatott továbbjutással a zsűri és a stúdió közönsége. A dobogó harmadik fokára a Maradj velem című Balázs Fecó slágerrel Király Viktor lépett fel.

Másodikként végzett a Honfoglalás című film betétdala, a Kell még egy szó, amelyet A Dal 2023 győztes zenekara, a Titán frontembere, Szabó Előd adott elő. A legjobbnak a Nézz az ég felé című érzelmes balladát szavazták meg, így Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie is folytathatja a versenyt az évszázad slágere címért.

A rendhagyó módon december 31-én, vasárnap 21:30-kor kezdődő szilveszteri adásban szórakoztató bulislágerekkel és mulatós zenékkel hív az óév búcsúztatására a Csináljuk a fesztivált!. Tíz új produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül csak a három legjobbat juttathatja be a következő fordulóba a stúdióban ülő publikum és a zsűri. Az év utolsó napján meglepetésvendégek is szórakoztatják a közönséget.

A Csináljuk a fesztivált! Médiaklikk-oldalán addig is újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők. A műsorhoz kapcsolódó friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait.

Csináljuk a fesztivált! – szilveszteri adás december 31-én 21:30-kor a Dunán.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt