A hó súlya alatt meghajoltak a fák ágai is, de fordulatot hoz az időjárás

Havazott ma szinte az egész országban. Több centiméteres hó hullott a Bakonyban is, ahol a hó vastagsága már eléri a 20 centimétert. Sokfelé előkerültek a hólapátok és a szánkók. Aki tehette, igyekezett kihasználni a télies időt. Az előrejelzések szerint ugyanis nem sokáig marad meg a hó.

Fehérbe borult a város szombat reggelre Győrben. Még a bicikliket is belepte a friss hó. Mégis volt olyan, aki kerékpárral indult útnak. Pedig négykeréken is csak megfontoltan haladtak az autók a hóban.

A járdákról is lapátolni kellett a havat, hogy biztonságosan lehessen gyalogolni.

Kapcsolódó tartalom

A legtöbben mégis örültek a hirtelen jött havazásnak. Évek óta nem volt ugyanis fehér a karácsony.

Délutánra sem állt el a havazás a Győrben, sőt, még fokozódott is. Szinte alig lehetett látni a sűrű hóesésben. Megállás nélkül dolgoztak a hókotrók.

Dobogókőn is bőven adott munkát a hó. Csaknem 15 centi hó hullott szombatra.

A havas táj sokakat csalt ki a szabadba. Amíg a gyerekek szánkóztak, addig a felnőttek inkább csak sétáltak a hóban.

Kapcsolódó tartalom

A lélegzetelállító kilátásnál a közös fénykép sem maradhatott el. Sokan örökítették meg a tájat.

A legtöbb hó a Bakonyban hullott: csaknem 20 centi. A hó súlya alatt meghajoltak a fák ágai is, a lakók egymás után takarították a járdákat. De nemcsak munkát, örömet is hozott a havazás. A lovat és lovasát is szabadba hívta a hóesés. Önfeledten rótták a köröket a havas földön…

Délutánra a fővárost is elérte a havazás. A szakadó hóesésben a budai oldalról még a parlament is alig látszott. Ennek ellenére sokan sétáltak a várban és élvezték a karácsonyi havazást.

Az előrejelzések szerint azonban holnapra enyhül az idő, így a hóréteg várhatóan olvadni kezd, csak a magasabban fekvő részeken maradhat meg a lehullott hó. A havazást karácsonyra eső és felmelegedés válthatja fel.

Kiemelt kép: illusztráció