Karácsonykor is Csináljuk a fesztivált! – A legszebb ünnepi slágerek a Duna showműsorában

December 23-án egy rendkívüli Csináljuk a fesztivált! adással lepi meg a nézőket a Duna. A karácsonyi hangulatú adásban lenyűgöző díszlettel, filmbeillő látványvilággal a legnépszerűbb lírai és karácsonyi slágerekkel kápráztatják el a nézőket hazánk sztárelőadói.

Extra produkciókkal és izgalmas történetekkel teremtenek különleges hangulatot a Duna showműsorának ünnepi különkiadásában. Kivételesen nemcsak a fellépők, hanem a zsűri és a műsorvezetők is készülnek karácsonyi meglepetésekkel. A fináléban vendégművészek is részt vesznek, köztük Caramel, Wolf Kati, valamint az Első emelet zenekar, akik a Boldog karácsonyt című dalt viszik színpadra új feldolgozásban.

Király Viktor Balázs Fecó örökérvényű slágerével, a Maradj velemmel érinti meg a nézők szívét, amelyet egykor az eredeti előadóval is énekelt közösen. Takács Nikolas a Köszönöm, hogy vagy nekem című Bon-Bon slágerrel teremt ünnepi hangulatot.

A Color együttes Féltelek című alkotása is versenybe száll, a slágert Feng Ya Ou és Békefi Viki közösen adják elő. Az énekesek között feltűnik Alin Nicuta, a 4S Street zenekar frontembere is, aki Dés László és Bereményi Géza közös szerzeményével, a Nagy utazással színesíti az estét. Freddie a Nézz az ég felé című örökérvényű slágerrel és kivételes hangjával varázsolja el a közönséget, aki azt is elárulta, gyerekként még a port is Charlie dallamaira törölte.

Pál Dénes Zorán klasszikusát, az Apám hittét adja elő, míg Szabó Előd Demjén Ferenc slágerét, a Kell még egy szót hozza el a showműsor színpadára. Gubik Petra Katona Klári örökérvényű Játssz még című slágerével szórakoztat, emlékeztetve mindenkit a jó zenék időtlen varázsára.

Szekeres András az Omega együttes ikonikus dalával, a Fekete pillangóval hozza lázba a közönséget, míg Sándor Péter Demjén Ferenc Gyertyák című alkotásával csal könnyeket a zsűri szemébe.

Csináljuk a fesztivált! – karácsonyi és lírai slágerek december 23-án 19:35-kor a Dunán.