Bedörrent: dörög már az ég és mammatus felhőket is fotóztak Balassagyarmaton

Mutatjuk, mi várható.

„Nógrád északi részén már dörög az ég, Szlovákia felől további (dara-)záporok, zivatarok érkeznek. Villámlokalizációs rendszerünk érzékeli a villámokat. Emellett az egyre inkább feltámadó viharos szélre is kint van a riasztás. Komjáti Kornél kollégánk Mammatus felhőket is lencsevégre kapott Balassagyarmaton” – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán. A felhőalakzatokra, amit idegen szóval mammáknak (vagy mammatusnak) nevezünk többféle tudományos magyarázat is létezik: a legelterjedtebb szerint a dudorokat létrehozó felhőzetben kisebb skálájú leáramlások indulnak meg, amelyek belesüllyednek a felhőzet alatti szárazabb légrétegbe. Leggyakrabban zivatarok üllőjében figyelhető meg a nyári fél évben, de ritkábban kialakulhat közép- vagy alacsonyszintű felhőzetből a hidegebb évszakokban is.

Kiemelt kép: illusztráció