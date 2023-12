Vidnyánszky Attila: Tovább kell csinálnom

A Nemzeti Színházban lefolytatott vizsgálat eredménye és az elmúlt hónap tapasztalatai is azt mondatják vele, akkor jár el felelősséggel, ha visszavonja a felmondását – nyilatkozta Vidnyánszky Attila, a teátrum igazgatója a Magyar Nemzetnek.

A lap csütörtöki száma felidézte: lezárult a Nemzeti Színházban november 10-én történt baleset körülményeit feltáró vizsgálat, Vidnyánszky Attila visszavonta felmondását, amit a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyott.

Az interjúban Vidnyánszky Attila – aki a két színészt, Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót ért baleset miatt rögtön benyújtotta lemondását, amit azonban Csák János miniszter nem fogadott el – elmondta: a vizsgálat alapján egyszemélyi felelősség nem állapítható meg.

„A körülmények alakulásának szerencsétlen volta eredményezte a sajnálatos eseményeket. Örülök, hogy ez lett a vizsgálat eredménye, mert nagyon fájt volna, ha valamelyik munkatársamra rá lett volna égetve a közvetlen felelősség”

– fogalmazott a színházigazgató.

Kifejtette: a vizsgálat azt állapította meg, hogy több tényező szerencsétlen alakulása okozta a balesetet. „A színház veszélyes üzem. Nyilván az igazgató és a rendező felelőssége, hogy minimalizálja a kockázatok lehetőségét, számát, de ezeket teljesen kiiktatni nem lehet, a színészeknek pedig meg kell tanulniuk egy-egy díszletet használni” – közölte.

Megjegyezte, sok kérdés merül fel – nemcsak a Nemzeti Színházban, hanem más intézményekben is – azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezt jobban csinálni, jogilag is megfelelően keretezni a helyzetet, kitalálni, milyen szabályok szerint működjenek.

Mindenki hangsúlyozta viszont azt, ami a színházi dolgozóknak is egyértelmű, hogy ez tényleg egy veszélyes üzem

– emelte ki az igazgató.

Ismertette, hogy a színház nyolc alkalmazottjából állt össze a bizottság, amely a vizsgálatot elvégezte, és őt is meghallgatta. Ezzel párhuzamosan a rendőrségi nyomozás is tovább zajlik. Ennek eredményeiről is tudni fog a közvélemény – jelezte.

Szólt arról is, hogy érzi még a társulatban a feszültséget, de a balesetet szenvedett két színészt nagyon várják vissza.

Vidnyánszky Attila elmondta:

a vizsgálat eredménye és az elmúlt hónap tapasztalatai is azt mondatják vele, akkor jár el felelősséggel, ha visszavonja a felmondását.

„Az előadások többségét én rendeztem, tehát nélkülem nehezen felújíthatók. Kell segítenem. Egy rendkívül felelősségteljes időszak következik: zárjuk az évet, a színházi olimpia lezárásával is rengeteg dolgunk van még, évadot tervezünk, költségvetést készítünk, hamarosan kezdődnek a szerződéskötési tárgyalások” – sorolta, hozzátéve, emellett sok támogató üzenetet, biztató segítséget is kapott a színházi szakma felől, a magyar kulturális élet jeles képviselőitől, a nézőiktől, külföldi partnereiktől.

Közölte, tovább kell csinálnia, de „természetesen akkor, ha a rendőri vizsgálat valami homlokegyenest mást hoz ki végeredményül, akkor ez a kérdés is újragondolandó”.

Arról, hogy mi az, amit a jövőben másképpen csinálna, az igazgató elmondta: újra kell gondolni a repertoárt, a működési módjukat és a színészek szerződését is. „Tehát egészen az alapokig vissza kell menni, és az elkövetkező két-három hónapban dolgoznunk kell azon, hogy egy új rendszer álljon fel. Ilyen például a napi próbamennyiség vagy az előadás és a próba viszonya” – fejtette ki, hangsúlyozva: bármilyen változást hajtanak végre, teljességgel nem zárható ki a balesetek lehetősége.

„Most többet kell kommunikálnom a társulattal és a színház alkalmazottaival. Közösen sikerülhet feldolgoznunk a történteket” – értékelt Vidnyánszky Attila.

