Ünnepre hangolnak a közmédia rádiócsatornái

Karácsonyi szokások, ünnepi klasszikus és magyar zenék szerepelenek a közmédia rádiócsatornáinak kínálatában december 24-től 26-ig. A többi között szenteste a Kossuth Rádió műsorvezetőivel együtt hangolódhatnak az ünnepre a hallgatók, akik történeteiket megosztva egymás készülődését is meghitté varázsolják.

December 24-én 5 órától Jézus születésére várva címmel ünnepi zenei műsorral indítja a napot a Kossuth Rádió. 9 órától a Vendég a háznál különkiadása bemutatja, miként készül a XI. kerületi Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium a karácsonyi koncertjére, majd 13 órától Karácsonyi képeslapcímmel hallhatnak a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola diákjainak készülődéséről, és részleteket tudhatnak meg az intézményben minden évben megrendezett karácsonyi képeslap kiállításról. A Kossuth Rádió 15:30-korkezdődő műsorából kiderül, honnan ered a karácsonyfa-állítás szokása, milyen babonák kapcsolódnak a szentestéhez, és hogyan épültek be a mai kor értékrendjébe. Az ünnepi készülődés elengedhetetlen kelléke a zene: 19 órától válogatást hallhatnak Karácsonyi klasszikusok címmel. 20 órától együtt hangolódhatnak az ünnepre a Kossuth Rádió műsorvezetőivel. A Senki sincs egyedül című négyórás műsorfolyamban Völgyi Tóth Zsuzsa, Deák Dóra és Bartha Bernadett, Pálfi Balázs, valamint Horváth Szilárd várják a hallgatók telefonjait a 06/1 és 06/30-759-6700-ás telefonszámon.

Karácsony első napján is ünnepi tematikus műsorok hallhatók a Kossuth Rádióban. 12:30-től Veszprém vármegye karácsonyi néphagyományait ismerhetik meg, megtudhatják például, mint jelent a pásztorköszöntés, a szűzgulya hajtás és a vesszőzés. A 13 órakor kezdődő műsorban visszatekintenek Ferenc pápa budapesti látogatására, részlet hangzik el a Szentatya beszédéből, és látogatásának jelentőségéről is szó lesz. 18:30-tól hallhatják a Családok, történetek különkiadását, megtudhatják, hol ünnepli a karácsonyt az a hatgyermekes bohócdoktor, akinek családi háza leégett februárban. December 26-án szívszorító adással jelentkezik a rádió 12:30-től arról, milyen a betegek és ápolók ünnepe a kórházban, és 15 órától a menhelyi állatokat támogató civilek áldozatos tevékenységét is megismerhetik. Kitekinthetnek a tengeren túlra is: a 17 órakor kezdődő Jingle Bells-től a Mennyből az angyalig bemutatja, hogy az amerikai és magyar karácsonyi szokások miként fonódnak össze. December 25-én és 26-án is a rádió ünnepi zenei műsorára ébredhetnek 5 órától, valamint mindkét napon Karácsonyi kívánságkosár is várja a hallgatókat, 16 órától a Kossuth Rádió munkatársai beszélnek arról, számukra mit jelent az ünnep és kedvenc karácsonyi muzsikáik is elhangzanak.

December 24-én 19:30-tól Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című háromfelvonásos meseoperájával várja hallgatóit a Bartók Rádió. A mű szövegét Wilhelm Grimm meséje nyomán Adelheid Wette írta, Humperdinck operájának történetét a mesevilágot előidéző varázslatos zene kíséri a Magyar Rádió Gyermekkara, a Magyar Rádió Női Kara és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével. Az operát Erdélyi Miklós vezényli, Juliska szerepét Pitti Katalin énekli. Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma csendült fel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytereben 2020. december 15-én, amikor Howard Williams vezényelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát és Énekkarát. Ennek a hangversenynek a felvételével várja hallgatóit karácsony első napán 20:50-től a közmédia klasszikus zenei rádiócsatornáján. Karácsony második napján Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Karácsony éj című négyfelvonásos operája hozza el az ünnepi hangulatot. A mű, amelyet a zeneszerző az azonos témájú Gogol-novella alapján írt, a George Enescu Filharmónia Kórusa és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában hallható.

Örökzöld karácsony címmel tematikus hétvégével várja hallgatóit december 23-án és 24-én a Dankó Rádió. A magyar zene rádiója ezen a két napon az elmúlt ötven év karácsonyi felvételeiből ad válogatást. December 25-től az év kiemelkedő Stúdiókoncertjeivel várja hallgatóit a magyar zene rádiója.

A Petőfi Rádió Hajrá, Magyarok! című műsorának vendégei ünnepi felvételekkel készülnek, és a 15 órakor kezdődő Akusztik is karácsonyi adásokkal jelentkezik december 24. és 26. között. Ezeken a napokon 16 órától csak magyar karácsonyi zenéket játszik a rádió. A meghitt ünnepi hangulat megteremtéséhez a hallgatók is hozzájárulhatnak, személyes üzeneteiket, történeteket megosztva a rádióban.

A rádiók ünnepi kínálatát részletesen a médiaklikk.hu oldalon találják.

Karácsonyi műsorok a közmédia rádiócsatornáni december 24-26. között.