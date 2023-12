Hamarosan újabb híd épülhet a Dunán

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette: 300-320 milliárd forintba fog kerülni Magyarország legújabb hídja Mohácsnál. Soha ekkora összeget nem fordítottak még hídépítésre itthon.

Interjút adott a makói Rádió7-nek Lázár János. Ebben az építési és közlekedési miniszter a jövőbeli fejlesztési óriásprojektekről, a mohácsi Duna-hídról is beszélt, először hangzott el, hogy mennyibe kerülhet az új híd.

Lázár János szerint 300-320 milliárd forintból épül majd meg a folyami átkelő.

Csak összehasonlításképp: a kőröshegyi völgyhíd 51,175 milliárd forintból épült meg, hozzá kapcsolódóan pedig egy 14,2 kilométer hosszú autópálya-szakasz is létrejött 76 milliárd forintból. Igaz, ezeket még 2007-ben adták át, több mint 16 éve, azóta pedig az infláció miatt sokat változott a forint értéke.

A mohácsi új Duna-híd kapcsán egyáltalán nem valamiféle távoli fejlesztésről van szó, a tárcavezető ugyanis azt is közölte, hogy 2024-ben elindítják a kivitelezést. A projekt fontosságáról a Világgazdaság részletesen írt korábban.

Idestova harminc éve tervezik, hogy egyszer majd híd vezet át Mohácsnál a Dunán.

Ez eddig nem valósult meg, jelenleg csak komppal lehet átkelni a folyón, sokszor viszontagságos körülmények között.

Az új híd országos úthálózatban is kiemelt jelentőséggel bír majd, hiszen kapcsolatot teremt az 51. számú főút és az M6-os autópálya között. A távlati célok között is fontos szerepet játszik, hiszen a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy összekötné a sugárirányú gyorsforgalmi infrastruktúra-elemeket, továbbá a déli-délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosítana a folyón. Ennek a számottevő kamionos forgalomnak nem szükséges a megközelítőleg 30 kilométerrel északra, egyébként belterületen elhelyezkedő bajai hídon áthajtani.

Fontos továbbá, hogy nem csupán egy hídról van szó, hanem az ezzel összefüggő úthálózatról is.

Első ütemben az útpálya alföldi oldali szakaszán az újmohácsi csomópontig kétszer egy sávos, másodrendű főút épül ki, az M6-os autópálya csomópontjáig pedig a tervezett útpálya kétszer két forgalmi sávos lenne. Az új nyomvonal az 57. számú főút része lesz, az érintett szakasz az 51. számú főúttól az M6-os autópályáig húzódik. Érinteni fogja Csátalja, Sárhát, Mohács, Újmohács városrészét, valamint Mohács, Lánycsók és Bácsfapuszta területeit. Ezen felül szó van még egy kikötőfejlesztésről is.

Ha mindez valóban létrejön, Mohács meghatározó logisztikai bázissá válhat.

A Magyar Építők még tavaly decemberben számolt be arról, hogy a Mohács két (Mohács és Újmohács), a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése újabb lépcsőfokhoz érkezett, miután elkészültek és jóváhagyást is kaptak a kiviteli tervek.

A Speciálterv honlapjáról az derül ki, hogy egy 750 méter hosszúságú, 18 ezer négyzetméter felületű, kétszer két sávos, hármas tagolású és acélszerkezetű híd készül.

A klasszikus kosárfüles kialakítású átkelő támaszkiosztása 270 plusz 250 plusz 230 méter. Ezzel sikerült elérni, hogy a támaszok nem kerületek fokozottan védett területre. A szerkezeti magasság 2,75 méter, az ívtartó magassága a pályaszint felett pedig 37,62 méter. Helyet kapott egy kétirányú kerékpárút is a híd déli oldalán – adta hírül a Világgazdaság.

Kiemelt kép: A mohácsi Duna-híd látványterve (Forrás: Specialterv)