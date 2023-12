Havas eső, viharos széllökések – változatos lesz ma az időjárás

Országos időjárás előrejelzés.

A köd és rétegfelhőzet ugyan megszűnik, ennek ellenére jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, reggel, kora délelőtt lehet némi napsütés a nem rétegfelhőzettel borított tájakon. Estig főként északon lehet gyenge eső, néhol havas eső, majd észak felől már egyre több helyen valószínű csapadék. Vegyes halmazállapot az Északi-középhegységben lehet. A délnyugatira forduló szél mindenütt megélénkül, délután egyre nagyobb területen megerősödik, este az Észak-Alföldön, Borsodban viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Késő este 1, 9 fok valószínű – írja a Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csütörtök délután várható időjárás. (Fotó: met.hu)

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kisebb körzetekben kevesebb felhős is lehet az égen. Hajnalban északon határozottabban csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, az északi hegyekben havas eső, esetleg hó is. A délnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, késő estig északkeleten viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Csütörtök este várható időjárás. (Fotó: met.hu)

A kiemelt képünk illusztráció.