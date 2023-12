Karácsonyra befejeződött a szegedi Dóm harangtornyainak felújítása, és drónvideó jelent meg arról, ahogy az alpinisták az egyik torony csúcsdísze, a kereszt restaurálását végzik – tájékoztatták a beruházást végző vállalkozások szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a Fogadalmi templomként is ismert épületet és környezetét többéves folyamat során újították fel, zöldfelületeit rendezték, és idén sor került a harangtornyok restaurálására. A munkálatok során megtisztították és javították a tornyok kő- és téglafelületeit és egyéb díszítőelemeit, megújultak a nyílászárók, valamint az órák mutatói és üvegmozaikjai is.

A most megjelent drónvideón, melyet a Dóm tornyain zajló biztonságos munkavégzéshez állványzatot tervező Peri Magyarország publikált, jól látható, ahogy alpinisták hajmeresztő magasságban dolgoznak a torony csúcsdíszén, ahol a kereszt átnézésére, majd javítására is sor került. A tornyok felújításához a Peri mérnökei az épület geometriáját 3D lézerszkenneres technológia segítségével milliméteres pontossággal mérték fel, az állványzatot pedig az így kapott 3D-s pontfelhő segítségével tervezték meg. Az állványzatot az MTB Industrial Kft. alakította ki a restaurációs munkát végző Stylos Építőipari Kft. szakembereinek. Az állványzat indítószintjét a tornyok 47 méteres magasságban lévő kilátószintek adták, ahonnan oldalanként négy acélgerendákból kialakított konzolra épült az állványzat két irányban, felfelé egészen a talajtól mért 71 méteres magasságig, a konzolokról lefüggesztve pedig a toronyórák aljáig.

A Szeged jelképének is tekinthető Dóm nemcsak vallási, de kulturális és turisztikai szempontból is fontos. A város felőli torony látogatható, és lenyűgöző kilátás nyílik róla Szegedre. A videó még feljebbről, a csúcsdísz magasságából mutatja a panorámát, ahonnan látható a Belvárosi híd, a Fogadalmi templom mellett álló Szegedi Szent Miklós Szerb Ortodox templom, valamint a Nagyáruház is. A kamera a város több ikonikus pontja mellett a Dóm térre is ráközelít az árkádsor látószögéből. A film madártávlatból néz rá az Alsóvárosra és a Szegedi Pályaudvarra, ahol a vonatról leszállók és a szegedi karácsonyi vásárra igyekvők mostantól a restaurált tornyokat látják majd.

Kiemelt kép: Az 1913-30 között épült Fogadalmi templom (Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, szegedi dóm) a Dóm téren (Fotó: MTVA/Molnár-Bernáth László)