Az ünnepek alatt sem pihen Korda György és Balázs Klári

Volt, hogy a pálmafák alatt, az óceán partján töltötték a karácsonyt, de már évek óta itthon ünnepel a Korda házaspár. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjai a Duna délutáni magazinjának, az Almáriumnak vendégeként meséltek ünnepi szokásaikról, és azt is megosztották, idén aktív ünnepi időszak elé néznek.

Fáradhatatlanul várja az év végét Korda György és Balázs Klári. A hazai könnyűzene ikonikus házaspárja ha nem a színpadon van, akkor a Duna képernyőjén „csinálja a fesztivált”. Legközelebb december 23-án és 31-én keresik az évszázad slágerét zsűritársaikkal. Az ünnepi elfoglaltságaikról Novodomszky Éva és Kautzky Armand kérdezte őket a csatorna Almárium című műsorában.

„Nincs még pihenés. Januárban viszont kikapcsoljuk a telefonokat, csak Gyuri születésnapján vesszük fel, amikor felköszöntik. Addig is lesznek fellépéseink, és két fantasztikus ünnepi adása a Csináljuk a fesztivált!-nak” – sorolta Balázs Klári, aki egyelőre nem osztott meg részleteket a karácsonyi és a szilveszteri fordulóról, de annyit megígért: vidámságtól és meghatottságtól egyaránt könnyek szökhetnek majd a nézők szemébe. Férje, Korda György hozzátette, nekik is felér egy ajándékkal, hogy a showműsor részesei lehetnek.

„Jelenleg ez a legsokoldalúbb televíziós műsor a palettán. Szórakoztató, érzelmes, látványos és ismeretterjesztő, ezért szeretik sokan. Minden adás titkokat fed fel, régi zenészsztorikat, amelyeket csak kevesen ismernek, és előadók különleges képességeire is fény derül, hiszen a sajátjuktól eltérő műfajokat, előadásmódokat próbálhatnak ki” – hangsúlyozta a műsor zsűrijének elnöke. A teljes beszélgetés újranézhető az Almárium Médiaklikk-oldalán.

A Csináljuk a fesztivált! december 23-i adásban tíz új és három extra produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül csak a három legjobbat juttathatja be a következő fordulóba a stúdióban ülő publikum és a zsűri. A Csináljuk a fesztivált! ünnepi adása sok meglepetést ígér, addig is a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők. Friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait.

Csináljuk a fesztivált! – karácsonyi különkiadás december 23-án 19:35-kor a Dunán.

Almárium – minden hétköznap 13:40-től és 15:00-tól a Dunán.

Kiemelt kép: Korda György és Balázs Klári (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)