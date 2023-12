Navracsics Tibor: Rajtunk múlik, hogy az idei siker a jövőnket is meghatározza-e

Rajtunk múlik, hogy a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat sikere a jövőnket is meghatározza-e – hangsúlyozta a területfejlesztési miniszter hétfőn Veszprémben.

A polgármesteri karácsonyi fogadáson Navracsics Tibor úgy fogalmazott, hogy 2023 a térség legjelentősebb esztendeje volt. Mint mondta, a történelme során soha nem részesült ekkora figyelemben Veszprém és térsége, mint most.

Szavai szerint óriási lehetőség állt előttük, mellyel eredményesen élt a térség.

A sikeres évad azt bizonyította, hogy tudunk élni a lehetőségekkel, erényekkel, erőforrásokkal, melyek rendelkezésünkre állnak. Fontos azonban észben tartani, hogy a több tehetség több felelősséggel is jár, vagyis nem léphetünk vissza az ismeretlenségbe. Rajtunk múlik, hogy a jövőben is működtetjük-e az összefogást, az új intézményeket és közösségi tereket. Ha sorsukra hagyjuk az intézményeket, épületeket akkor ezek kudarca betemeti az évad sikerét is – hangoztatta.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa program szervezőinek, résztvevőinek.

Felidézte: hét évvel ezelőtt kezdték el a felkészülést a pályázatírásra, a program megalkotására.

A sikerig hosszú út vezetett, amely számos buktatóval volt tűzdelve. Összefogásra volt szükség és a városlakók támogatása, amely lehetővé tette, hogy a világban zajló nehézségek ellenére sikerre vigyék a programot – mondta.

Fontosnak nevezte, hogy a kezdeti kishitűséget maguk mögött hagyják a szervezők és higgyenek a rendezvénysorozat sikerében.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. vezérigazgatója különleges és kivételes időszaknak nevezte ezt az időszakot.

Mint mondta, a 116 település összefogásának köszönhetően közösségeikben olyan folyamatok indultak el, melyek nem vesznek el a programév elmúltával.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)