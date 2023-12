Jónak lenni jó! – Összefogott az ország, a kampányban gyűjtött rekordösszegből egy fejlesztési központot hoz létre a Semmelweis Egyetem

Több mint 280 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! idei akciójában. A bevételét teljes egészében a Semmelweis Egyetem kapja. Egy fejlesztőközpontot hoznak létre, amely a koraszülött gyermekek ellátását segíti majd. A 13-600-as adományvonal még az év végéig él.

Óriási összegekért keltek el a Jónak lenni jó! licitre felajánlott tárgyai. Több mint hárommillió forintot adtak a herendi porcelánért, Sávolt Karolnia festményéért pedig kétmillió forintot adott új tulajdonosa.

Tizenkettedik alkalommal szervezte meg a közmédia az adománygyűjtő akciót,

ezúttal a koraszülött és a veleszületett rendellenességgel élő gyermekek javára.

Több filmes tárgyi felajánlást is meg lehetett vásárolni. Angelina Jolie amerikai színésznő a Maria Callas operaénekes életéről Budapesten is forgatott film egyik kellékét, a fiatal Maria Callast ábrázoló vázlatot ajánlotta fel a Jónak lenni jó!-nak, erre is lehetett licitálni.

De meg lehetett venni a Semmelweis című film plakátját is, amit a film rendezője és egyben a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövete, Koltai Lajos ajánlott fel.

A film rendkívül népszerű, már 80 ezren látták a mozikban.

Nem csoda tehát, hogy a plakát is gyorsan gazdára talált.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy a filmekre odafigyelnek az emberek, ezért nagy a kommunikációs értékük. Példaként említette a nagy sikerű Semmelweis című alkotást, amely most fut a mozikban.

Vasárnap egésznap érkeztek a felajánlások és a licitek. Megállás nélkül csörögtek a telefonok a Jónak lenni jó! telefonközpontjában. A hívásokat a közmédia munkatársai fogadták, de

Novák Katalin köztársasági elnök is bekapcsolódott a telefonközpont munkájába.

A 13-600-as adománygyűjtő vonal hívásával 500 forinttal lehetett támogatni az akciót. Az egy hónapja tartó gyűjtés alatt és a műsorfolyamban

több mint 110 ezer hívással támogatták a koraszülött és fejlesztést igénylő gyermekeket a nézők.

Emellett számtalan egyéni falajánlás gyarapította a jótékonysági akciót. Családok, idősek és olyan szülők is ajánlottak fel kisebb-nagyobb összegeket, akinek gyermeke korábban jött világra.

Egy nagy magyar orvosi eszközöket gyártó cég 20 millió forintot ajánlott fel. A páratlan összefogás eredményeként

több mint 280 millió forint gyűlt össze.

„Ez a mostani választás külön megmozgatta az emberek szívét-lelkét, hiszen pici babákról van szó, olyan családokról, amelyek tényleg együtt a szakemberekkel küzdenek egy új élet életben maradásáért először, aztán meg a fejlődésükért. Szerintem nincs olyan ember ma Magyarországon, aki ne támogatná ezt az összefogást, igazán rendkívüli volt” – hangsúlyozta Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

A jónak lenni jó! bevételét teljes egészében a Semmelweis Egyetem kapja.

Az intézmény az adomány segítségével egy fejlesztési központot hoz létre, ami várhatóan jövő decembertől működik majd.

„A mintegy 250 négyzetméteres területet berendezzük, infrastruktúráját fejlesztjük, megfelelő eszközökkel bővítjük, és várhatóan jövő karácsonyra odatesszük a karácsonyfa alá” – mondta el Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Jónak lenni jó! kampányra minden évben számíthatnak a rászorulók, még a legválságosabb időkben, a Covid alatt is gyűjtést szervezett a közmédia. Ez nem lesz másként a jövőben sem. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója úgy fogalmazott:

a felelősség óriási, amivel élni kell.

„Nekünk ez kötelességünk… és, azt szeretnénk elérni, ami például Amerikában is előfordul, hogy például 30-40 évig is megy egy ilyen műsorfolyam, mi ezt szeretnénk a Jónak lenni jó! kampánnyal megvalósítani, ezáltal igazolni tudom, hogy lesz tizenharmadik Jónak lenni jó! is” – fejtette ki Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

A műsorfolyammal

az adománygyűjtés még nem zárult le.

Aki szeretné támogatni a koraszülött gyermekek fejlesztését, azt továbbra is megteheti a 13-600-as telefonszám 04-es mellékén.

Minden hívás vagy sms 500 forint támogatást jelent.

Emellett vannak tárgyak, amelyek még nem keltek el, ezek év végéig megvásárolhatók a www.mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.

Kiemelt kép: Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Semmelweis Egyetem Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Novodomszky Éva és Székely Dávid műsorvezetők a közmédia 12. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2023. december 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi).