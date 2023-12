Íme a legsikeresebb milliárdos magyar vállalkozások

Állócsillagok és újhullámos trónkövetelők: hogyan lettek kis garázscégből milliárdos vállalkozások? Megjelent a Legsikeresebb magyar vállalkozások című könyv, amely közel 50 inspiráló céges történetet dolgoz fel. Kötelező olvasmány mindazoknak, akik tanulni akarnak a legsikeresebb magyar vállalkozások történeteiből.

A közel egy évtizede piacon lévő K&K Magazin missziójának tekinti, hogy megmutassa a magyar sikertörténeteket. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy hogy hogyan lettek induló vállalkozások jó pár év alatt sikeres vállalattá, de igyekszik megmutatni a cégek mögött az alapítókat is, hiszen a személyiségük, jövőképük mindig meghatározó a vállalatok történetében.

A most megjelent Legsikeresebb magyar vállalkozások című könyvben persze már nem csak ők, illetve a stafétát tőlük átvevő utódaik a főszereplők, de sok olyan fiatal vállalkozó története is helyet kapott, akik 10 éven belül indultak, és ma már bőven milliárdos bevételű cégeket irányítanak.

Vajon hogy csinálták? A könyvből megismerhető a Bankmonitor, a Billingo, a Chefparade, a Continest, a Játéknet, a Jókenyér, a Swiss Medical a Toman Lifestyle és 40 másik cég története. Minden eddigieknél szélesebb a paletta, és persze érdekes személyiségekben sincs hiány.

A történetek és sikersztorik mellett a legjobb szakértők és gyakorlott tanácsadók írásai is helyet kapnak könyvben. A K&K Magazin ugyanis fontosnak tartja, hogy praktikus tudást is adjon a magyar középvállalkozások képviselői számára, hogy a mostaninál is professzionálisabban működjenek és hogy a pénzügyek, az innováció és a digitalizáció területén is tartsák a lépést a konkurenciával vagy hogy sikeresen ki tudják használni a kínálkozó lehetőségeket. A Legsikeresebb magyar vállalkozások című könyv a K&K Magazin és az Alinea kiadó gondozásában jelent meg.