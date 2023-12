Ködösen zárul a hétvége – mutatjuk milyen lesz az időjárás hétfőn

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk északi felén több hullámban időjárási frontok vonulnak nyugatról kelet felé, amelyek miatt ott változékony az időjárás. Dél-Skandináviában, Lengyelországban inkább az eső, északabbra és keletebbre a hó a jellemző csapadéktípus. Skóciában és a Skandináv-hegységben helyenként jelentős mennyiség, 50 mm feletti napi csapadékösszeg is előfordul. Ezzel szemben Európa déli és középső részén anticiklon uralja az időjárást. Itt napos idő van, aminek hatására Dél-Spanyolországban és Dél-Olaszországban 15 fok fölé melegszik a levegő, északabbra 5-10 fok a jellemző. A szárazföld belsejében helyenként köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik, amelyek napközben is megmaradnak. Itt fagypont közelében marad a hőmérséklet, és szitálás, ónos szitálás is előfordul, másutt nincs csapadék. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárására is ez lesz a jellemző, borult, párás, illetve derült, napos tájakra egyaránt számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

Éjszaka növekszik a köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése. Hétfőn legnagyobb eséllyel északkeleten maradhat tartósan a borult, párás, foltokban ködös idő. Másutt nagyrészt derült vagy fátyolfelhős időre van kilátás. A borult, ködös helyeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, másutt csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között, a derült, havas tájakon -5 fok alatt alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 5 és 11, a tartósan borult, párás részeken 0, +5 fok között valószínű.

Kiemelt kép: Köd a somoskői vár körül Salgótarján közeléből fényképezve 2023. december 10-én este. (Fotó: MTI/Komka Péter)