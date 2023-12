Jónak lenni jó! – Káel Csaba: A filmek beépülnek az életünkbe

A jó filmeket olyan komolyan vesszük, hogy szinte beépülnek az életünkbe, jó pár olyan jellegzetes mondat vagy szófordulat van amit aztán a köznyelv is használ – erről beszélt Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában a közmédia Jónak lenni jó! kampányához érkezett filmes felajánlások kapcsán.

Hozzátette: jó pár olyan kellék is létezik, amire emlékszünk, de ugyanez fontos a jelmezek kapcsán is. Példaként említette, hogy A kőszívű ember fiaiból a Baradlay fiúk jelmezére mindenki emlékszik. Mint mondta, ezek velünk élnek tovább, ezért fontos, hogy minél több jó film készüljön.

Angelina Jolie amerikai színésznő a Maria Callas operaénekes életéről Budapesten is forgatott film egyik kellékét, a fiatal Maria Callast ábrázoló vázlatot ajánlotta fel a Jónak lenni jó! számára.

Káel Csaba ennek kapcsán elmondta, hogy Angelina Jolie különleges abból a szempontból, hogy a „karitatív hajlama” nagy, egész lényéből sugárzik a szeretet.

Felidézte, hogy Maria Callas életének helyszíneit nem lehetett mindenhol rekonstruálni, ezért „szokás szerint Budapest besegített”, mert bármelyik nagy európai várost hihetően lehet itt filmezni. Angelina Jolie forgatott például a Zeneakadémián, az operaházban és más helyszíneken is.

Káel Csaba hangsúlyozta, hogy

az ország adottságai jók, lehet magyar, angol, francia és orosz típusú kastélyt is találni, Budapest pedig egy eklektikus város, ahol sok minden megtalálható.

Hozzátette, hogy a fóti stúdióban megmaradt a régi díszletek nagy része, az is egy „aranybánya”, emellett amerikai utcarészlet és egy 19. századi budapesti rész is van, amelyet Berlin, Párizs vagy Bécs utcájának is lehet használni.

A Semmelweis-filmről – amelynek alkotói egy dedikált plakátot ajánlottak fel – elmondta: hatalmas sikerrel fut a mozikban, a nézőszám átlépte 80 ezret. Hozzátette: Semmelweis Ignác nevét a világon mindenhol ismerik, orvosi körökből is érdeklődnek, mikor láthatják a filmet például Ausztráliában.

A közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő jótékonysági akciójával – amely idén a koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését támogatja – a Semmelweis Egyetem Alapítványt lehet segíteni a 13600-as telefonszám tárcsázásával és a 04-es azonosító megadásával, vagy sms-ben a 04-es szám elküldésével ugyanerre a telefonszámra. Minden hívás és sms 500 forintos adományt jelent.

Emellett idén is lehet ismert emberek által felkínált tárgyakat venni, amelyek többségét a Jónak lenni jó! honlapján fix áron lehet megvásárolni, néhány különlegesebb darabot pedig a közmédia vasárnapi egész napos műsorfolyama során bocsátanak árverésre.

Kiemelt kép: Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszédet mond a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) megnyitóján a Hírös Agórában 2023. június 21-én. (Fotó: MTI/Bús Csaba)