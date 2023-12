Jónak lenni jó! – Égtek a vonalak, rekordösszeg gyűlt össze a közmédia jótékonysági műsorában

Égtek a vonalak a közmédia idei jótékonysági akciója, a Jónak lenni jó! stúdiójában, az egész napos műsorfolyamban, a Duna csatornán. Idén a hirado.hu Facebook-oldalán is követhették az érdeklődők a licites tárgyak árainak alakulását. Ahogy Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója fogalmazott: nemcsak az ország, hanem az egész világ magyarsága összefogott a koraszülött és a fejlődési rendellenességgel született gyermekek támogatásáért. Az adományok összege átlépte a 260 millió forintot.

A közmédia 12. alkalommal szervezte meg jótékonysági akcióját, amely idén a Semmelweis Egyetem Alapítványon keresztül a koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését támogatja.

Ezek voltak a nap legszebb pillanatai:

Jónak lenni jó! 2023 – A nap legszebb pillanatai

A témával kapcsolatban egész délelőtt egymást váltották a stúdióvendégek. Ismert emberek, közéleti személyiségek, sportolók és művészek is felhívták a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. De a licitálásra felajánlott tárgyak is szóba kerültek.

Kollégáink pedig a Jónak lenni jó telefonos központjában is fogadták a felajánlásokat. Idén is érkeztek megható hívások, rengetegen telefonáltak olyanok, akiknek a családjában is van koraszülött gyermek.

Nem sokkal dél előtt Novák Katalin köztársasági elnök is megérkezett a közmédia székházába. A jótékonysági kampány fővédnöke személyesen is bekapcsolódott a műsorba, a telefonközpontban fogadta a hívásokat. A felajánlások pedig folyamatosan érkeztek.

Jónak lenni jó! – a telefonos központ munkájába a kampány fővédnöke, Novák Katalin köztársasági elnök is bekapcsolódott

Később Novák Katalin a Jónak lenni jó stúdiójában már arról beszélt: élmény volt a telefonvonal másik végén ülni, ha gyermekekről van szó, mindig szívesen segít.

Európában nincs még egy olyan közszolgálati televízió, amely ilyen kampányt működtet – erről már a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszélt. Altorjai Anita elmondta: a közmédia Jónak lenni jó! akciója miatt korábban az egész ország megmozdult, mostanra pedig az egész világ.

Idén a hirado.hu Facebook-oldalán is követhették az érdeklődők a licites tárgyak árainak alakulását.

Novák Katalin köztársasági elnök azt a koronázási emléktányért ajánlotta fel, amit III. Károly királytól és Kamilla királynétól kapott. 3,1 millió forintért kelt el.

A magyar futball válogatott tagjai és Marco Rossi által aláírt mez 1,5 millióért, Angelina Jolie felajánlása 1 millió forintért, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós dedikált tárgya pedig 500 ezer forintért kelt el.

Jónak lenni jó! 2023 – Felajánlások (3. rész)

