Varga Mihály: Egy hét alatt két kedvező hitelminősítői döntés is született Magyarországról

Egy hét alatt két kedvező hitelminősítői döntés is született Magyarországról, a Standard and Poor's után a Fitch Ratings is megerősítette hazánk besorolását, a háborús válság ellenére is befektetésre ajánlja Magyarországot – közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalára pénteken este feltöltött videóban.

Varga Mihály megjegyezte, a hitelminősítő magas ütemű növekedést vár jövőre a magyar gazdaságban. Egyúttal arra számítanak, hogy a kormány tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot, és folytatja az infláció leszorítását is – mondta. A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy a Fitch elismerően ír a magyar bankrendszer stabilitásáról és a lakosság erősödő szerepéről az államadósság finanszírozásában. „Az elemzés arra is rámutat, hogy hazánk változatlanul vonzó célpont a befektetések számára. Magyarország tehát úgy zárja az idei évet, hogy mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja és két osztályzattal magasabbra sorolja hazánkat, mint az évtized elején” – hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kapcsolódó tartalom GFM: Újabb biztató jel, hogy a Fitch továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot A magyar gazdaság tehát válságálló és jó esély mutatkozik arra, hogy újra az uniós átlag feletti ütemben növekedjen, miközben tovább emelkedik a fizetések vásárlóereje és a foglalkoztatottság. A Pénzügyminisztérium közleményében arra is kitér: a hitelminősítő elismeri, hogy az igazságügyi reform pozitív fogadtatása idén decemberben több mint 10 milliárd euró uniós forrást tett elérhetővé Magyarország számára. Emellett hangsúlyozzák, hogy Magyarország helyreállítási tervét az Európai Bizottság és a pénzügyminiszterek tanácsa is elfogadta, így 920 millió eurónyi összeg érkezhet hazánkba a jövő év elején. Magyarország célja világos: vissza kell térni arra az egyensúlyi pályára, ahol a gazdaság a Covid-járvány és a háború előtt volt. Ezért a válságok ellenére a kormány 2024-ben 2,9 százalékra csökkenti a költségvetési hiányt és 66,7 százalékra javítja az államadósság szintjét. Ez 10 százalékponttal kedvezőbb az uniós átlagnál, miközben a hazánknak járó források egy részét Brüsszel még mindig visszatartja. Kapcsolódó tartalom A Fitch továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot Az elmúlt évtized munkájának köszönhetően mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot, és két osztályzattal magasabb besorolást tartanak érvényben most, mint 10 évvel ezelőtt. Mindez azt jelzi, hogy nemcsak a befektetők, hanem a hitelminősítők is bíznak a magyar gazdaságban – írta a PM. Kiemelt képen: Varga Mihály pénzügyminiszter beszél a Magyar Államkincstár (MÁK) Pénztártermében tartott sajtótájékoztatón 2023. december 7-én. December 11-től a Magyar Államkincstárnál a mostaninál gyorsabban és egyszerűbben lehet online értékpapírszámlát nyitni. (Fotó: MTI/Soós Lajos)