Steiner Attila: A villamos energia rendszerhasználati díjak érdemi csökkentése több tízezer közepes- és nagyfogyasztó vállalat rezsiterheit mérsékli

A kormány a háborús időkben is biztonságos ellátást és megfizethető energiaárakat garantál minden magyar fogyasztó számára – hangsúlyozta Steiner Attila, a Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára pénteken a tárca Facebook oldalán közzétett videóüzenetében.

Kifejtette, mindenki előtt ismert, hogy a családok a rezsivédelemnek köszönhetően Európában a legolcsóbban jutnak áramhoz és gázhoz. Emellett azonban a hazai vállalkozások versenyképességét is kiemelt ügynek tartják, és ennek jegyében már eddig is számos intézkedéssel javították energiahelyzetüket.

Bejelentette, a cégeket érinti, hogy januártól a villamos energia rendszerhasználati díjak érdemi csökkentése mérsékli több tízezer közepes- és nagyfogyasztó vállalat rezsiterheit. Az új rendszerhasználati díjaik jövőre kilowattóránként 4 forinttal lesznek alacsonyabbak az ideinél. A felhasznált mennyiségekre kalkulált átlagos csökkenés 23 százalékos, vagyis mintegy negyedével csökkentik a több mint 56 ezer fogyasztási helyen, mintegy 24 ezer gigawattórányi áramfogyasztás után fizetendő rendszerhasználati díjakat.

A rendszerhasználati díjak csökkenése mellett a vállalatok, az energiakereskedőjükkel megkötött kereskedelmi szerződésük függvényében, további árcsökkenést is tapasztalhatnak a tavalyi évhez képest – emelte ki az államtitkár.

Felidézte, korábban jelezték, az általános díjcsökkentés mellett célzottan ösztönözik a cégeket energiatárolók létesítésére. A magyar gazdaság jövője a zöldenergia, amelynek bővülő termelése mellett eltárolásáról is gondoskodni kell. A vállalkozásokat rendszerhasználati és csatlakozási díjkedvezményekkel teszik érdekeltté a tárolófejlesztések megvalósításában – közölte.

Január közepén megnyílik az a pályázat is, amelynek 62 milliárd forintos keretösszegéből vissza nem térítendő beruházási támogatás és bevételkompenzáció nyerhető el olyan ipari energiatárolók telepítéséhez, amelyek a villamos energia rendszer számára is felajánlják rugalmassági képességüket. Mindezekhez szervesen kapcsolódik az elektromobilitás is, ennek jegyében további 30 milliárd forintból februárban rajtolhat el a cégek elektromos jármű beszerzéseit segítő kiírás – mondta Steiner Attila.

A vállalkozások a rendszerhasználati díjak csökkentésének köszönhetően jövőre kisebb villanyszámlákkal számolhatnak. A kedvezőbb energiaárak lassítják az inflációt, elősegítik a munkahelyek megtartását, előmozdítják a gazdasági növekedést. Az Energiaügyi Minisztérium a nemrég uniós jóváhagyást kapott, hogy a helyreállítási terv forrásaiból többféle pályázati lehetőséget is kínálhasson a magyar cégek számára 2024 elején. A felhívások majdani nyertesei hozzájárulnak a sikeres zöld átálláshoz, a zöldenergia fokozott használatához – mondta az államtitkár.