Milyen okosotthon trendek várhatóak 2024-ben?

Annak ellenére, hogy az intelligens otthonok eszközei hihetetlen gyorsasággal fejlődtek és váltak a lakások esszenciális elemeivé, még mindig sok új lehetőséget és technológiai továbbfejlesztéseket rejtegetnek magukban. Nagy Magdolna, intelligens épületszakértő, a Hello Future alapítója összegyűjtött néhány trendet, amelyek 2024-ben várhatóak az okosotthon technológiák terén.

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás növekvő befolyása

„A ChatGPT és más mesterséges intelligenciával kapcsolatos platformok megjelenése nagymértékben határozta meg már az elmúlt évet is” – kezdi Nagy Magdolna. – Az intelligens otthonokban található eszközök is nagyban hozzájárulnak ezeknek a technológiai fejlődéseknek az egyre nagyobb befolyásához mindennapjainkban.

Ezekben az eszközökben is egyre meghatározóbb mértékben lesznek megtalálhatók azok a képességek és funkciók, amelyek a mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra jellemzőek, ennek köszönhetően jobb automatizálás és fejlettebb funkciók lesznek elérhetőek a felhasználók számára. Mindemellett lehetőség nyílik arra, hogy az eszközök gyorsabban tanulják meg tulajdonosaik igényeit és szokásait, annak érdekében, hogy nem csak jobb, de személyre szabottabb élményt nyújthassanak.

Az 5G technológia széles körű kiterjesztése

Az 5G hálózatokról gyorsabb adatsebességet és alacsonyabb késleltetést biztosítanak korábbi verzióiknál, ennek köszönhetően az erre kapcsolódó okos eszközök hatékonyabbak és megbízhatóbbak lesznek számunkra. Az 5G hálózat sok pozitív funkciója közül kiemelendő, hogy lehetővé teszi több eszköz egyszerre történő bármikori csatlakoztatását, amely az eszközök közötti jobb kapcsolódást biztosítja. Kifejezetten előnyös azon felhasználók számára, akiknek gyakran szükséges távoli helyekről is az intelligens otthoni eszközeikhez történő hozzáférés.

Továbbfejlesztett hangvezérlés és nyelvfelismerés

„Az intelligens otthonokban megtalálható hangvezérlési és hangfelismerési funkciók lenyűgöző eredményeket ígérnek a jövőre nézve” – véli Nagy Magdolna. – A fejlesztést igénylő változatos eszközök körébe sorolandóak a hangasszisztensek (például a Google Assistant), melyek a jobb kontextus megértését garantálják, illetve a hangfelismerések pontosabbak lesznek, így a különböző akcentusok értelmezése is kivitelezhető lesz. Az intelligens otthonok eszközeivel történő kommunikáció nemcsak időspórolást, hanem zökkenőmentes mindennapi életet kínál a felhasználók számára.

Fenntarthatóság és energiahatékonyság a középpontban

Nem véletlen, hogy amikor a bolygó számos globális katasztrófával szembesül, akkor a fenntartható életmód és az energiatakarékosság kulcsfontosságúvá válik mindenki számára. Ez alól nem kivétel az intelligens otthonok technológiái sem, melyek képesek lesznek megérteni és elemezni a környezetünket, viselkedéseinket és preferenciáinkat, ennek megfelelően átalakítani azt, miközben figyelembe veszi az energiahatékonyság megőrzését is. Csökkentett háztartási energiaszámlák és fenntarthatóbb otthonok várhatóak a következő évben.

Továbbfejlesztett biztonsági rendszerek

„Az otthoni biztonság terén hihetetlen sok fejlesztést ígérnek az intelligens otthonok 2024-re” – folytatja a Hello Future szakértője. – „Az arcfelismerésen túl a hangfelismerés és mozgásérzékelés is lehetővé válik, illetve a rendszerek okostelefonnal történő összekapcsolása és távolról történő vezérlése is hozzájárul majd mindennapi kényelmünkhöz. Az intelligens zárak egyre nagyobb elterjedése könnyen kezelhetőségüknek köszönhető: ujjlenyomat vagy PIN kód segítségével egyszerűen aktiválhatóak.”

Megannyi meglepetés, fejlettebb technológia, nagyobb kényelem és könnyen használhatóság várható 2024-ben az okosotthonok világában. Intelligens eszközei egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a környezetvédelemhez, egy zöldebb bolygóhoz.