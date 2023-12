MCC: Megkezdődik az egykori Munkásőrség épületeinek bontása

Megkezdődik az egykori Munkásőrség épületeinek bontása, helyükre a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új, budapesti központjául szolgáló oktatási épületegyüttest hoznak létre.

Pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, az MCC budapesti központjának korábban helyet adó, Somlói út 49-53. szám alatt található épületek külső és belső megjelenésükben egyaránt idejétmúltak; ezért döntött úgy a tehetséggondozó intézményt működtető alapítvány, hogy a Gellérthegy oldalán „tájsebként tátongó”, a Munkásőrség mintegy 50 éves épületeinek helyét egy, a helyi lakosság igényeit is kielégítő, modern oktatási épületegyüttes vegye át. A beruházás első nagyobb lépése, a Somlói úti épületek bontása hamarosan megkezdődik.

A bontásra ítélt gellérthegyi épületegyüttes történelmileg rendkívül terhelt, hiszen az a Munkásőrség egykori főhadiszállása volt; állapota súlyosan leromlott, így indokolttá vált egy új, a mai kor minden követelményének megfelelő épület létrehozása – emelték ki a közleményben.

Hozzátették: a régi létesítmény alkalmatlan az MCC egyedülálló tehetséggondozó programjának megvalósításához, hiszen energetikai megoldásai, technológiai berendezései elavultak, vízszigetelési rendszerei tönkrementek, gépészete menthetetlen. „A szakértők egybehangzó állítása szerint tulajdonképpen felújíthatatlan.”

Emlékeztettek: az MCC még 2020 decemberében nyílt építészeti tervpályázatot írt ki egy új budapesti épületegyüttes megtervezésére a Somlói úton. Ennek első nagyobb lépése a Somlói úti épületek bontása, amire a kiírt közbeszerzést a ZÁÉV nyerte.

Kiemelték: a munkálatok során éjszakai és hétvégi munkavégzés nem lesz. A kivitelező gondoskodik arról, hogy a zajkibocsátás ne haladja meg a zajterhelési határértéket, valamint folyamatos, többszöri locsolással csökkenti a keletkező szálló por koncentrációját. Továbbá a bontás során a vállalkozó a keletkezett hulladékot szelektíven gyűjti és egyes anyagokat a helyszínen újra felhasznál, amivel a többi között a nehézgépjármű-forgalmat csökkenti. A bontási területet 2 méter magas zaj- és porgátló fal veszi majd körbe, ezzel is csökkenthető a munkálatok során a környezet terhelése – ismertette az MCC.

A közlemény szerint a bontással kezdődő beruházással a Mathias Corvinus Collegium több olyan pluszvállalást is tesz, amellyel a környékbeli lakosokat is érintő problémákat orvosol. Az egyik ilyen az építési területen található úgynevezett üreg tömedékelése, amellyel elhárul az úttest beomlásának évek óta fennálló veszélye is. Hozzátették: ezen munkálatok idején félpályás útlezárás lesz az adott útszakaszon.

Jelezték: a Munkásőrség egykori székhelyét egy olyan campus váltja fel, amely bővelkedik a zöldterületekben. A mostani két épület helyett ugyanis csak egy, a nagyobbikkal közel azonos alapterületű helyezkedik majd el a telken, így a mostaninál jóval kiterjedtebb lesz a helyi lakosok által is bejárható, nyitott parkosított terület.