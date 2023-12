Kiemelkedő karitatív tevékenységük miatt ismerték el a díjazottakat

Egy nagymamáról nevezték el a Váradi Eszter-díjat, amit idén első ízben adtak át azoknak, akik karitatív területen végeztek kiemelkedő tevékenységet.

Az Egy Lépéssel Több Alapítvány évzáró Mikulás partiján rendezte meg a díjátadót, ahol több száz résztvevő gyűlt össze, köztük a programban résztvevő családok, támogatók és érdeklődők. A rendezvényen színvonalas műsorokkal és játékokkal szórakoztatták a gyerekeket.

Az Egy Lépéssel Több alapítványt Hajós István alapította, a jótékonysági szervezet pedig ebben az évben egyedülálló programmal robbant be a köztudatba. A Fogadj örökbe egy családot! program egyre sikeresebb, és számos híresség is csatlakozott már a kezdeményezéshez: Proksa Szandra, Rácz Jenő, Győrfi Pál és Kucsera Gábor is az alapítvány nagykövetei. Az alapítvány fő célkitűzése, hogy minél több, tartósan beteg gyermeket nevelő családot támogassanak.

A Váradi Eszter díjat Hajós István hozta létre nagymamája, Váradi Eszter emlékére.

2023-ban a következők nyerték el a díjat:

Az Év Nagykövete: Proksa Szandra

Az Év Támogatója (Vállalati Kategória): Wiking Yacht Klub – Varga Miklós

Az Év Magánszemély Támogatója: Orosné Bocskai Magdolna

Az Év Önkéntese: Stefanics Julianna

Az Év Előadója: Gangel Péter

Az Év Előadóművésze: Szolnoki Andrea

Különdíj: Oravecz Ákos, E-Print Magyarország

Az alapítvány gratulál a díjazottaknak, és szeretné háláját kifejezni minden résztvevőnek és támogatónak, akik hozzájárultak a sikeres eseményhez és a karitatív program működéséhez.