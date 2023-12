Százezreket spórolhat, aki körültekintően repül

Egyre népszerűbbek a távol-keleti úti célok a magyar lakosság körében, sőt egyre többen döntenek úgy, hogy az ünnepeket Ázsia valamely egzotikus országában töltik. Aki most kezdene el gondolkodni azon, hogy ebben a régióban töltse a karácsonyt, jó eséllyel már elkésett, ám a kínai holdújév ünnepségeire még jó eséllyel talál szállást és repülőjegyet.

Bangkok, Bali, Hongkong, Szingapúr, Tokió – ezek az úti célok egyre több magyar turista célállomásai. Az egzotikus távol-keleti utazások ma már közel sem elérhetetlenek, noha ehhez körültekintőnek kell lennünk és az utazást is gondosan meg kell terveznünk. Ha így teszünk, ne csak a kellemetlenségektől óvhatjuk meg magunkat, de akár százezreket is spórolhatunk.

„Érdemes már hónapokkal előre gondolkozni az ázsiai utazásokkal kapcsolatban, ugyanis ahogy egyre közelebbi az indulás időpontja, úgy drágulhatnak a repülőjegyek is. Aki most decemberben szeretne utat nézni, jó eséllyel még nem csúszott le a télből a nyárba típusú utakról és február-március környékén még talál jó áron repülőjegyet és szállást is. Aki ilyesmiben gondolkodik, a kínai holdújév ünnepét feltétlenül ne hagyja ki, hiszen a február 10-i ünnep hatalmas élményeket kínál” – magyarázta Claudia Stroescu, az EVA Air GSAfor Hungary CEAS Ltd. értékesítési menedzsere.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy érdemes alaposan összevetni az egyes légitársaságok tarifáit és feltételeit, mielőtt megvesszük a repülőjegyet, így nem csak pénzt spórolhatunk, de jó néhány kellemetlenségtől is megóvhatjuk magunkat.

„A legjobb megoldás, ha utazási irodában foglaljuk a repülőjegyet, hiszen ebben az esetben egy olyan ügyintézővel tudunk személyesen találkozni, aki felkészülten választ tud adni minden felmerülő kérdésünkre. Az sem utolsó szempont, hogy ha esetleg változna az utazás időpontja vagy valamilyen előre nem várt dolog miatt lenne szükség az utazás elhalasztására vagy lemondására, minden segítséget meg tudnak adni ahhoz, hogy a repülőjegy árát visszakaphassuk. A távol-keleti országokba való beutazás feltételeiről is mindenképpen tájékozódjunk, hová milyen vízum, igazolás szükséges. Általánosságban az a tendencia, hogy egyre több távol-keleti ország tér át az egyszerűsített beutazási feltételek alkalmazására, ami nagy könnyebbség lehet a jövőben az ügyintézést tekintve” – tette hozzá a szakértő.

Aki a legkedvezőbb repülőjegyet szeretné megvásárolni, érdemes alaposan utánajárni az egyes társaságoknak és annak, hogy milyen átszállásokat tartalmaz a repülőjegy.

„Az EVA Air közvetlen, 5 csillagos járatai nagyon jó összeköttetést kínálnak Thaiföld népszerű nyaralóhelyeivel és Délkelet-Ázsia izgalmas városaival, mint Koh Samui, Phuket, Krabi, Koh Chang, Sukhothai, Chiang Mai, Phnom Penh, Hanoi és Ho Si Minh-város. A társaság egyik legfontosabb útvonala a Bécs – Bangkok – Tajpei járat, amely ideális a magyar utazók számára. A járatok hetente négyszer – kedden, szerdán, pénteken és szombaton – közlekednek, és mindkét irányban Bangkokban, Thaiföld fővárosában landolnak. Hétfőn, csütörtökön és szombaton pedig az EVA Air fő útvonalát vehetik igénybe az utazók a Bécs-Tajpej járattal, amely számos más népszerű célállomás felé csatlakozik. Ez azt jelenti, hogy sok magyar utas használja a légitársaság járatait, hogy biztonságosan, kényelmesen és verhetetlen áron jusson el Thaiföldre vagy Balira, amely régóta az Ázsiába utazók legnépszerűbb úti célja, de egyéb népszerű ázsiai úticélok is elérhetőek a társasággal a hét minden napján” – fejtette ki Claudia Stroescu.

