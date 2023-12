Kínos elszólás? A DK-s polgármester szerint az Amnesty-vezér testvérének ügye összefügg a kampányfinanszírozással

Zavarba ejtő módon a kampányfinanszírozásról kezdett el beszélni a Gyurcsány-párt egyik politikusa, amikor a számlagyáros Vig Mór ügyéről kérdezték.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által őrizetbe vett, majd később letartóztatott Vig Mór ügyéről kérdezte a Magyar Nemzet riportere Szaniszló Sándort, a XVIII. kerület DK-s polgármesterét. A politikus leszögezte, a Demokratikus Koalíciónak semmi köze nem volt ezekhez az ügyekhez, amelyek külföldről származó kampányfinanszírozást érintenek. A meglepett újságíró azonnal visszakérdezett, jól érti-e, hogy a polgármester az Amnesty-vezér testvérének az ügyéről beszél, amire a politikus egyértelmű választ adott:

„Minden mindennel összefügg”.

A lap azt írja, egyelőre rejtély, hogy Vig Mór büntetőügye miként függ össze bármilyen kampányfinanszírozással, ezért újabb kérdésekkel fordultak az ügyben eljáró NAV-hoz.

Emlékeztetnek, november végén pattant ki a baloldal legújabb botránya, amikor nyilvánosságra került, hogy a NAV nyomozói akciófilmeket idéző nagyszabású rajtaütésben fogták el az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét, Vig Mórt, aki ellen a hatóság üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást.

A férfi a gyanú szerint olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

A NAV nyomozói 33 fővárosi helyszínen tartottak házkutatást – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

Ezen túl ugyanakkor Vig Mór több más ügyére is fény derült az utóbbi napokban, Vig Mórnak ugyanis összesen másfél tucatnyi cégben volt vagy van érdekeltsége a nyilvános cégadatok szerint. A vállalkozások közül azonban kilenc már a felszámolás vagy a kényszertörlés sorsára jutott.

A cégtemetőként is működő kft.-nél jegyeztek be több olyan társaságot, amelyek a volt baloldali miniszterelnökök, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmi emberének, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartoznak. Az egyik ilyen vállalkozás a Datalyze Research Kft., amely a DatAdat-csoport egyik volt leányvállalata. A DatAdatról az elmúlt hónapokban sok szó esett, a cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és a már említett Dessewffy található. A dollárbaloldal botránya során kiderült, hogy az Amerikából és Svájcból a baloldalhoz érkezett pénzek tekintélyes része a cégcsoportnál landolt, a mintegy négymilliárd forintnyi dollárból több mint másfél milliárd forint kötött ki valamilyen DatAdat-érdekeltség számláján.

Szintén a Vig Mórhoz köthető, cégtemetőként is működő szolgáltatóhoz került egy másik Dessewffy-érdekeltség, a Webpredict Kft., amely sajtóhírek szerint a mesterséges intelligencia eszköztárával segítette volna az egyesült ellenzék kampányát.

Mindeközben megközelítőleg negyvenrendbeli csalás miatt bíróság előtt áll Vig Mór – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Az okirat-hamisítás és ügyvédi visszaélés vádjával is zajló ügyben februárban döntés is született, Vig Mórt pedig két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az eltiltott ügyvéd egy nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg a vád szerint számtalan sértettet, összesen hetvenmillió forinttal.

A csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el. A bűnszövetségben végrehajtott csalási ügyben az információk szerint Vignek két bűntársa volt. Ezenkívül például vesztegetési ügy is szerepel a lajstromban.

A súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Vig Mór testvére a harcos jogvédő, az Amnesty International Magyarország igazgatója, Vig Dávid, aki az elmúlt években a globális baloldali hálózat meghatározó hazai képviselőjeként támadta a magyar kormányt itthon és Brüsszelben.

Vig Dávid a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen vezette korábban a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programját, de ami ennél is fontosabb, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatói pozíciója előtt öt évig, 2011 és 2016 között Soros György alapítványánál, a Nyílt Társadalom Alapítványoknál (Open Society Foundationsnél) dolgozott.

Kiemelt kép: Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere (j) felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén. Mellette Niedermüller Péter (DK), a VII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Illyés Tibor)