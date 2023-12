Idén is elindította adventi telefonos akcióját a Magyar Honvédség: az ünnepek közeledtével nyugállományú katonákat, honvédségi nyugdíjasokat és hadiözvegyeket hívnak fel az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának (MH KIKNYP) munkatársai, ezzel is éreztetve, hogy számíthatnak a honvédség nagy családjára – közölte a szervezet humángondoskodási főtisztje a KIKNYP Facebook-oldalán.

Mészáros Károly őrnagy az interjúban arról beszélt: mintegy 27 ezer nyugállományú katonáról, honvédségi nyugdíjasról (akik civilként dolgoztak a honvédségnél), hadiözvegyekről, árvákról, egykor balesetet szenvedett hadkötelesekről és rehabilitált katonákról gondoskodnak, ennek része a személyes kapcsolattartás is. Idén novemberig több mint ötezer ilyen látogatásuk volt országszerte.

Az őrnagy elmondta azt is, hogy idén is elindították telefonos adventi akciójukat. Emlékeztetett: a koronavírus-járvány idején nem volt lehetőség a személyes látogatásokra, de fontosnak tartották a kapcsolattartást, mert éppen az idősebb korosztálynál a legnagyobb az elmagányosodás veszélye. „Nekünk segítenünk kell, hogy ők is a nagy családunk, a Magyar Honvédség tagjának érezhessék magukat” – jegyezte meg. Hozzátette: ezért a koronavírus-járvány idején telefonos kampányokat szerveztek a húsvéti és az adventi ünnepkörre, és a két év alatt 2020–21-ben körülbelül 20 ezer telefonos beszélgetésük volt, több alkalommal ők értesítették a szociális ellátókat, ha valaki hozzátartozók hiányában ellátatlanul maradt.

A látogatásokhoz hasonlóan a hívásokat is nagy örömmel fogadták az érintettek és volt, aki külön kérte, hogy gyakrabban keressék. Sok esetben gyakorlati segítséget is tudnak nyújtani, és volt, hogy egy hívás során indult el a segélykérelmezési folyamat

– mondta.

A mostani telefonos akcióban is kiemelt figyelmet fordítanak az egyedülálló idősekre. Úgy fogalmazott: „mint minden évben, idén is próbálunk egy kis mosolyt csalni az arcokra”, kiemelve, ha valaki szeretné, hogy felhívják az adventi telefonos akcióban, jelezheti ezt a humángondoskodási ügyfélszolgálatokon.

Mészáros Károly szólt arról is, a telefonos kapcsolattartás a mindennapokban is létezik, sokan el is várják, és idén a telefonos ügyfélforgalmuk elérte a 38 ezret.

Az özvegyeket, árvákat is segíti a honvédség például egészségügyi ellátással, rekreációs és segélyezési lehetőségekkel. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség idén is megrendezi az árvák karácsonyát, ahol a szolgálatuk során életüket vesztett, hazájukért életüket áldozó katonák gyermekeivel és hozzátartozóikkal a család ünnepén a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke töltenek együtt egy délelőttöt. A rendezvényre a Magyar Honvédség főparancsnoka, Novák Katalin köztársági elnök várja a különleges vendégeket a Sándor-palotába – ismertette Mészáros Károly.

