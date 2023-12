Egy sávon megindult a forgalom az M1-esen, de a torlódás több mint nyolc kilométeres

Egy sávon megindult a forgalom az M1-es autópályán az Óbarok pihenőnél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ahol korábban több jármű ütközött össze – közölte az Útinform kedd délben a honlapján.

Mint írták, a sztráda 42-es kilométerénél a forgalom egy sávon haladhat, de a torlódás így is több mint nyolc kilométeres. Kerülni továbbra is Biatorbágy és Szárliget között az 1-es főúton lehet, de a 27-es kilométernél a torlódást elkerülni próbálók miatt szakaszosan mintegy 3 kilométer hosszan itt is torlódik a forgalom – tájékoztattak.

Kapcsolódó tartalom

Az Útinform azt is közölte, hogy szintén az M1-es autópályán, Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, munkavégzés miatt a 23-as kilométernél is torlódás alakult ki, amely 3 kilométer hosszú.