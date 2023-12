Magyar Nemzet: Az Amnesty-vezér testvéréhez köthető cégtemetőben végezte Gyurcsány bizalmasának vállalkozása

Az Amnesty-vezér testvéréhez, a számlagyáras ügyvédhez köthető cégtemetőben végezte Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának vállalkozása is – erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint a WebPredict Kft. Dessewffy Tibor érdekeltsége. A cégtemetőként működő szolgáltató pedig ahhoz a Vig Mórhoz köthető, akit november végén tartóztattak le több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával. A Magyar Nemzet emlékeztet: az őrizetbe vett, eltiltott ügyvéd testvére pedig a Soros-hálózat embere, Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

A NAV nyomozói által másfél hete letartóztatott Vig Mórhoz köthető cégtemetőként is működő szolgáltatóban süllyesztették el a baloldal 2022-es választási koalícióját segítő egyik vállalkozást. A szóban forgó gazdasági társaság a WebPredict Kft., amelynek tulajdonosa és ügyvezetője Dessewffy Tibor.

Dessewfy Tibor évtizedek óta Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasa.

Két hete Gyurcsány Ferenc podcastjában is vendégeskedett, ahol éppen a mesterséges intelligencia és az internetes algoritmusok működéséről beszélt.

A Magyar Nemzet most arról ír, hogy a Dessewfy Tiborhoz köthető cég, a WebPredict is

egy mesterséges intelligencia által működtetett módszerrel segítette volna a baloldal kampányát.

Az interneten elérhető adatok szerint a céget éppen a kampány elején, 2021 augusztusában alapították, 2022-ben, a voksolás évében volt a legnagyobb bevétele, és idén májusra már végelszámolás alá is került. A WebPredict mindössze három évig működött, mégis összesen 408 millió forintért értékesítette szolgáltatásait, csakhogy ebből mindössze 16 millió forintnyi adózott eredményt könyveltek el – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztet, hogy Dessewfy Tibornak nem ez az egyetlen vállalkozása, amely megfordult a Vig Mórhoz köthető, cégtemetőként is működő szolgáltatónál: itt végezte a már jól ismert Bajnai Gordon-féle Datadat-csoport egyik leányvállalata is, a Datalyze Research Kft., amelyről szintén a Magyar Nemzet írta meg, hogy tulajdonosi körében a volt miniszterelnökön kívül Dessewfy Tibor is ott van.

Annak a híre másfél hete robbant a sajtóban, hogy

a vállalatokat eltüntető cégtemetős biznisz egyik működtetőjét, Vig Mórt letartóztatták a NAV nyomozói.

A gyanú szerint a praxisától megfosztott ügyvéd gazdasági társasága az adóelkerülés érdekében valótlan tartalmú számlákat fogadott be, és negyvenrendbeli csalással is gyanúsítják.

Vig Mór nem más, mint a Soros György által is támogatott Amnesty International Magyarország vezetőjének, Vig Dávidnak a testvére.

A letartóztatás óta kiderült, hogy a cégtemetős családi vállalkozásban a magyar Amnesty-igazgató is tulajdonos.

Az Amnesty International a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszemeként évek óta részt vesz hazánk külföldi lejáratásában. Aktivistáik Vig Dávid vezetésével legutóbb a gyermekvédelmi népszavazás ellen hergeltek, és arra buzdították az embereket, hogy voksoljanak érvénytelenül. A Magyar Nemzet emlékeztet:

a genderideológiát elutasító és a kiskorú gyermekek védelmét szorgalmazó törvény elleni kampányhoz a hazai NGO-k több mint 140 millió forintot is kaptak külföldről.

