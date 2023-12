Nem tágít a tél: ismét havazott az ország több pontján, megteltek a hazai sípályák

Nem panaszkodhatnak azok, akik a télies időt kedvelik. Gyakran havazott a napokban, ma délelőtt szintén az ország több pontján esett a hó. Sokan fel is keresték a sípályákat, és előkerültek a szánkók is.

Gyerekzsivajtól volt hangos a domboldal a Veszprém vármegyei Hárskút és Márkó között.

A gyerekek örültek a több mint 20 centiméteres hótakarónak.

Kacagva hemperegtek a hóban, szinte megállás nélkül gyúrták a hógolyókat.

„Itt áll mellettem a két unokatesóm, akiknek a szülinapi kívánságuk az volt, hogy eljöhessenek, és essen a hó. Tudtuk, hogy itt sok hó van és elhoztuk őket ide” – mondta egy lelkes kisgyerek.

A Bakonyban helyenként fél méteres a hóréteg vastagsága.

A szánkózók közül sokan várták már, hogy beköszöntsön az igazi tél.

Ropogott a hó a sílécek alatt Eplényben is.

Sokan felkeresték a pályákat. A téli sportot űzők között olyanok is akadtak, akik rendszeresen ide járnak.

„Minden évben 2-3 alkalommal jövök. Ez egy napos túrának nagyon megfelelő, nagyon jó a hó minősége, meg vagyunk vele elégedve” – mondta egy férfi.

Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően

éjszakánként folyamatosan dolgoztak a hóágyúk a síarénában.

70 centiméternyi kiváló minőségű technikai havat állítottak elő, ehhez jött még az elmúlt napokban hullott természetes hó, 20-30, helyenként 40 centiméter, így összesen közel egy méteres hóréteg fedi a pályákat.

A mátraszentistváni síparkot is sokan felkeresték a kiváló minőségű hó miatt a hétvégén.

Kapornaki Marcell Pál édesapjával érkezett. A kisfiú imádja a havat. Alig várták a szezonnyitást.

„Tudunk hócsatázni meg síelni” – mondta lelkesen a gyermek.

Az eplényi síaréna 2022. december 14-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A síelők között olyan rutinos sportoló is akadt, aki évek óta ide jár. Büszkén vállalja korát a 68 és fél éves Nagy Lászlóné, aki a

családjától minden évben síbérletet kap.

„Balassagyarmatról járok. Az elmúlt évben is a fiamtól és a menyemtől ajándékba a szezonbérletet kaptam, most is, és nagy öröm számomra, hogy egészséggel még itt lehetek” – nyilatkozta a Híradónak Nagy Lászlóné.

Az elmúlt napok hideg időjárásának és

a nagy mennyiségben lehullott hónak köszönhetően tele vannak a sípályák.

A hétvégén a téli sportot kedvelők közül, aki csak tehette, útnak indult.

Kiemelt kép forrása: Szánkózók a behavazott Normafánál 2023. január 21-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd