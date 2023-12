Varga Mihály Brüsszelben bejelentette, hogy érkezhetnek az uniós források Magyarországra

Az uniós pénzügyminiszterek elfogadták Magyarország módosított helyreállítási tervét, újabb akadály hárult el a hazánknak járó források folyósítása elől – jelentette be a pénzügyminiszter Brüsszelben pénteken.

Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanács (Ecofin) ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a helyreállítási terv az 5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatáson felül hivatalosan is kiegészült egy 3,9 milliárd eurós hitelrésszel, valamint egy 0,7 milliárd eurós, szintén vissza nem térítendő kerettel a REPowerEU tervből.

A pénzügyminiszterek tanácsának jóváhagyása azt jelenti, hogy már januárban megérkezhet a 920 millió euró (mintegy 380 milliárd forint) támogatás előlegrésze – részletezte.

„Ezzel az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy Magyarország hozzájusson a neki járó pénzekhez” – fogalmazott Varga Mihály.

A pénzügyminiszter emlékeztetett, a REPowerEU támogatáson felül a magyar kormány a hitelrészből is döntően olyan beruházásokhoz, fejlesztésekhez fog hozzájárulni, amelyek a zöld átállást segítik. Ezzel kapcsolatban kiemelte: Magyarország mindig is fontosnak tartotta a zöld átállást, elkötelezett amellett, hogy a zöld átállás egyik nyertese legyen. A teljes program 67,1 százaléka ezért a zöld átállás elemeit célozza – tájékoztatott.

Varga Mihály réményét fejezte ki, hogy hamarosan felszabadulnak a kohéziós és a helyreállítási források is, hiszen – szavai szerint –

Magyarország minden feltételt teljesített, így minél előbb hozzájuthat azokhoz az összegekhez, amelyek járnak neki.

A miniszter tájékoztatott arról is, hogy az ülésen a gazdasági kormányzás reformjával kapcsolatban az uniós tanács spanyol elnökségének nem sikerült kompromisszumra jutnia, így az ezzel kapcsolatos viták folytatódnak. Magyarország mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy a költségvetési politikában a nemzeti kormányok mozgásterét kell növelni, nem pedig az Európai Bizottságét – szögezte le.

„A magyar kormány álláspontja mindvégig nyílt és világos volt: a gazdasági kormányzás reformjának alapvetően a nemzetállamok, a nemzeti kormányok eszközeit kell bővítenie” – fogalmazott a tárcavezető, majd hozzátette: a tágállamok tudják leginkább eldönteni azt, hogy mire van szüksége a gazdaságuknak, hogyan lehet egy egyensúlyi pályára visszaállítani az államháztartást, a gazdasági növekedést. Magyarország sokkal kisebb jogköröket adna az Európai Bizottságnak – húzta alá.

Varga Mihály végezetül közölte: Magyarország korábban azt javasolta, hogy a védelmi kiadásokra vonatkozóan legyen meghatározva egy speciális szabályrendszer, amely szerint a védelem területével összefüggő többletköltség nem számítana bele a maastrichti kritérium szerinti hiányba. A magyar javaslat végül beépült a gazdasági reformcsomagról szóló tervezetbe, ami a kormány erős érdekérvényesítő képességét bizonyítja – tette hozzá a pénzügyminiszter.