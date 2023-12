Minden magyar büszke lehet Karikó Katalinra és Krausz Ferencre, akik vasárnap átveszik a Nobel-díjat

Pénteken is folytatódnak a Nobel-hét programjai Stockholmban, ahol este fényfestésekkel tisztelegtek a korábbi kitüntetettek előtt. A hivatalos díjátadó gála vasárnap lesz, akkor veheti át az elismerést a két magyar díjazott, Karikó Katalin és Krausz Ferenc is. A vasárnapi hivatalos díjátadó gálát 15:50-től a Duna az M5 és a hirado.hu is élőben közvetíti.

Már jóval a kezdés előtt szinte teljesen megtelt a stockholmi Karolinska Intézet csütörtökön. Több százan érkeztek ide – valamennyien Karikó Katalin és Drew Weissman előadására voltak kíváncsiak. „Hiszen ők együtt kapják az idei orvosi-élettani Nobel-díjat, az előadáson több mint 650-en vettek részt, orvostanhallgatók, professzorok, díszvendégek” – mondta Pál Előd, a közmédia tudósítója. Karikó Katalin az egyike azoknak a kutatóknak, akik elkezdték az mRNS-alapú oltóanyag kifejlesztését. Felfedezése a koronavírus-járványban hozott áttörést, hiszen a technológiájával a lehető leghamarabb elkészíthették a szakemberek a vakcinákat. A biokémikus erről is beszélt a közönségnek. Bemutatta az mRNS útját egészen 1961-től napjainkig, és a friss eredményeikről is beszámolt. Kapcsolódó tartalom Karikó Katalin Nobel-előadásában is az egykori alma materét méltatta Karikó Katalin és Drew Weissman előadására a Nobel-díj vasárnapi átadását felvezető program részeként került sor a Karolinska Intézet aulájában. „Jelenleg 250 klinikai vizsgálat folyik, ahol az mRNS-t használják terápiaként. Nagyon hálás vagyok hogy részese lehettem a kutatásnak, és köszönöm mindenkinek, aki segített az utamon, elsősorban Drew-nak, akivel már évtizedek óta együtt dolgozunk”– fogalmazott Karikó Katalin. Szinte nincs olyan hazai szakember, aki ne ismerné el Karikó Katalin fejlesztéseit. Szerintük az mRNS-vakcinát hamarosan már nemcsak a koronavírus okozta fertőzések, hanem egyéb betegségek kezelésére is használják világszerte. „A fertőző betegségek területén mindenképpen, azt gondolom, hogy nagyon sok vakcina és nagyon sok oltóanyag át fog térni erre az új, modern, harmadik generációs vakcinára” – mondta Jakab Ferenc, a Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője. Kapcsolódó tartalom Krausz Ferenc: A Nobel-díj hihetetlen bátorítást jelent Krausz Ferenc az attoszekundumos fizika területének megalapításáért és az elektronok kutatásáért Anne L'Huillierrel és Pierre Agostinivel október 3-án megosztva nyerte el az idei fizikai Nobel-díjat. Az egészségügyben is áttörést hozhat a friss fizikai Nobel-díjas, Krausz Ferenc felfedezése, az úgynevezett attoszekundumos fényimpulzusok. A tudós az M1-nek adott interjúban azt üzente a magyaroknak, hogy mindent tegyenek meg az egészségük megóvásáért, leginkább a megfelelő életmóddal. Ezen dolgoznak ők is. Kiemelte: ezért különösen fontos, hogy itthon folytatódhatnak a kutatásai. „Óriási örömmel tölt el az, hogy ezt a kutatást most már súlypontilag Magyarországon végezhetjük, a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően, és külön örömmel tölt el az, hogy az elmúlt hetekben kaptunk arra is biztosítékot, hogy ez a támogatás nem fog megszűnni, esetleg a következő egy-két évben, hanem kaptunk egy hosszú távú perspektívát, ami különösen ezen a területen rendkívül fontos” – fogalmazott a Nobel-díjas fizikus. A két magyar kutató vasárnap a svéd királytól veheti át a világ legrangosabb tudományos elismerését, a Nobel-díjat. A gálát 15:50-től a Duna az M5 és a hirado.hu is élőben közvetíti. Kapcsolódó tartalom A magyar Nobel-díjasokat ünnepli a közmédia Egész napos tematikus műsorfolyammal tisztelegnek valamennyi magyar Nobel-díjas előtt december 10-én, vasárnap a közszolgálati csatornák.