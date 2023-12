Nobel-lázban ég Kisújszállás! Tantermet neveztek el Karikó Katalinról a tudós alma materében

Egykori diákjáról, Karikó Katalinról nevezte el biológia-tantermét a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium. Az alföldi városban faültetéssel is tisztelegtek hazánk első női Nobel-díjasának életműve előtt.

„Egész héten a Nobel-díj lázában égtünk. Kiállítással, tematikus sétákkal, előadásokkal készültünk, pályázatokat hirdettünk, hogy minden diákunk tisztában legyen a Nobel-díj tudományos rangjával és megismerje iskolánk büszkeségét, az intézményben 1973-ban érettségizett Karikó Katalin munkásságát, tudományos eredményeit. A Móricz bejáratánál óriás molinóval gratulálunk Karikó Katalinnak, abból az alkalomból, hogy vasárnap átveheti a legrangosabb tudományos kitüntetést, az orvosi-élettani Nobel-díjat. A mai ünnepi alkalom során pedig azzal is tisztelgünk egykori kiváló diákunk tudományos tevékenysége előtt, hogy biológiai szaktantermünket róla nevezzük el, fejet hajtva eredményei, de Kisújszállás és egykori iskolája iránt megtapasztalt határtalan szeretete és a tudományos kutatás iránti alázata előtt” – mondta a pénteki eseményen Tóth József főigazgató.

A rendhagyó péntek reggeli biológiaórán Karikó Katalin egykori középiskolai tanára, Tóth Albert is beszédet mondott.

„Minden itt, ebben a teremben kezdődött”

– kezdte az iskola diákjainak tartott rövid előadását Tóth Albert.

„Innen vitte magával a tudományos érdeklődését, de nemcsak azt, hanem a hagyományos emberi értékeket is,

amelyek nélkül nem juthatott volna el idáig. Kitartása, szorgalma már akkor szembetűnő volt. Mindent elárul róla, hogy példaképe nem az akkoriban már Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert volt, hanem az a Selye János, akit bár többször is jelöltek, de sohasem kapta meg ezt a rangos kitüntetést. Bár a padok már nem a régiek, és egykori kiváló tanítványom érthető okok miatt nem lehet most itt, de ebben a teremben szétnézve boldogan megállapíthatom, hogy Karikó Kati szelleme, személyisége jelen van, mindig is itt volt és mindig itt is lesz köztünk” – fogalmazott.

Nem csak az egykori alma materben emlékeztek meg Karikó Katalinról a városban. Kisújszállás alpolgármestere, Kovács Tibor (aki maga is társadalomföldrajzos kutató) és családja az alföldi település Nobel-díjas tudósának eredményei előtt tisztelegve fát ültetett a városi könyvtár melletti parkban.

„Kisújszálláson immár egy frissen ültetett hársfa áll a tudomány tiszteletére. Nobel-díjas díszpolgárunk, Karikó Katalin munkássága által ihletve kapott az új fa – remélhetőleg hosszú időre – otthont a legméltóbb helyen, a városi Arany János Könyvtár előtt, hogy emlékeztessen mindenkit a tudomány művelésének, de ezen is túlmutatva a természeti környezet, a Föld és az élet megóvásának, ápolásának fontosságára” – mondta a város alpolgármestere.

A Kisújszálláson felnőtt és érettségizett Karikó Katalin Magyarország első női Nobel-díjasa, kitüntetését vasárnap, magyar idő szerint 16 órakor veszi át Stockholmban.

