Ameddig a szem ellát téli mesevilág és lehet még újabb havazás – mutatjuk, hol lehet síelni, szánkózni, kirándulni a hétvégén

A Normafán és Dobogókőn is közel fél méteres hó várja a kirándulókat, miközben pénteken nyitja meg a kapuit a mátraszentistváni sípark is. A Kékestetőn, azonban villámcsapás tette tönkre a a felvonót.

Csütörtökre 50 centis hó hullott a Normafán, ami bizonyára veszít néhány centit a vastagságából a hétévégére, de bőven marad elég, hogy élvezhessük a téli csodavilágot.

Péntek reggeli webkamera felvételei szerint is igazi téli táj várja a látogatókat:

Mint a Norfama Park Facebook oldala írja síelésre és szánkózásra is alkalmas a hó.

Aki hétvégi programként ide látogatna, azoknak a tömegközlekedést javasoljuk, az autóbuszok menetrend szerint közlekednek, a parkolók viszont folyamatosan telítettek, és a nagy részük havas.

Dobogókőn is félméteres a hó

A Nagy-Hideg-hegyen is csaknem félméteres a hó, azonban a Visegrádi-hegység kedvelt kirándulóhelye, a 700 méter magasan található Dobogókő sem panaszkodhat a lehullott hó mennyiségére, helyenként ott is közel fél méteres a hó.

Igazi téli, alpesi hangulatba csöppenhetett az aki odalátogat:

A havas táj szépsége mellett azonban sajnos sok helyen problémákat is okoztak a télies körülmények: az Útinform szerint Komárom-Esztergom vármegyében közlekedésre veszélyes fák és fakidőlések miatt két alsóbbrendű út nem járható.

Örölhetnek a sízés szerelmesei is

Pénteken nyitja meg a kaput a mátraszentistváni sípark is – tájékoztattattak közösségi oldalukon a pálya üzemeltetői.

A posztjukból az is kiderül, hogy nagy mennyiségű műhó is be van készítve, ha esetleg a természet nem lenne kegyes.

Villámcsapás tette tönkre a Kékestető felvonóját Hazánk legmagasabb pontján, a Kékestetőn (1014 méter) is vastag hóréteg alakult ki, ezt egy webkamerán is figyelhetjük. Az kekesteto.hu oldalon péntek délelőtt egy figyelmeztetés fogadta a síelni vágyókat: „Egy villámcsapás következtében tönkrement a TV torony felvonója Kékestetőn. A hibajelentést megtettük a márkaszerviz felé és bízunk benne, hogy a javítási munkák mielőbbi befejezésével a felvonó hamarosan újraindulhat. Türelmüket és megértésüket köszönjük!” – írták. Érdeklődni a síeléssel kapcsolatban az alábbi linken lévő elérhetőségen lehet.

Az előrejelzések szerint vasárnap újabb havazás várható, elsősorban az északi területeken.