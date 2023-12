Új okostankönyvek érhetők el a Nemzeti Köznevelési Portálon

Az egyéni tanulási teljesítmény növelésére alkalmas, motiváló, személyre szabható digitális kiegészítő elemek fejlesztésével új okostankönyvek érhetők el decembertől a Nemzeti Köznevelési Portálon – közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, az okostankönyvek fejlesztése 2016-tól kezdve több mint hétmilliárd forintos európai uniós forrásból valósult meg.

Kapcsolódó tartalom

Az idén áprilisban indult fejlesztési időszakban olyan okostankönyvek készültek, amelyek – a tankönyvi és a munkafüzeti feladatok egy részét is digitalizálva – összesen több mint hétezer új interaktív feladatot tartalmaznak. Emellett majdnem 600 digitális kiegészítő tartalom is készült: animációk, oktatóvideók, szimulációk, 3D ábrák, „gamification” megoldások, zenés feldolgozások is segítik a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Az eszközök közül kiemelkedik az interaktív periódusos rendszer, az okostérkép, illetve olyan élménypedagógiai elemek, mint a megzenésített memoriterek vagy a földrajz tananyag kreatív feldolgozásával készült „Magyarország nagytájai” videoklip-sorozat – olvasható a közleményben.

Kiemelték, hogy

a fejlesztés során fontos szempont volt a tanulásmódszertani eszközök gazdagítása és az önfejlesztés lehetőségeinek bővítése egyéni teljesítménymérő elemek beemelésével,

mint például a témazáró feladatsorok kialakításával, a játékos gyakorlás során kiépített visszajelző rendszerrel vagy az új érettségi követelményrendszerre történő felkészítő megoldásokkal.

Decembertől már 161 komplex digitális tananyagcsomag, azaz okostankönyv válik ingyenesen hozzáférhetővé a pedagógusok és a tanulók számára – tették hozzá.

Az okostankönyvek ide kattintva érhetők el.

A kiemelt kép illusztráció.