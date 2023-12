Tuzson Bence: A fogyasztóvédelem a magyar EU-elnökség egyik kiemelt területe lehet

A fogyasztóvédelem Európa számára a legjelentősebb kihívások közé tartozik, így a magyar EU-elnökség alatt is a kiemelt területek egyike lehet – mondta az igazságügyi miniszter csütörtökön Budapesten, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) könyvbemutató rendezvényén.

Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy a fogyasztói jogok érvényesítése a családok biztonságát is érinti, a kormány ezért mindig fontosnak tekintette. Magyarországon számos állami szervezetet érint ez a terület, foglalkozik vele a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is. Az utóbbi évek sok új feladatot hoztak, a joganyagot felül kellett vizsgálni, több ezer ellenőrzés kezdődött csak az inflációhoz kapcsolódva. A legnagyobb nehézséget ma talán az online világ, a határon átnyúló vásárlások, az internetes piacterek jelentik, mert ezeken keresztül nehezebb a fogyasztóvédelmi előírásokat betartatni az eladókkal – tette hozzá.

A miniszter szerint az EU-nak közös háttérjogot, közösen alkalmazható szabályokat kell alkotnia erre a területre, mert az unió számára ez versenyképességi kérdés a globális versenyben. A GDPR-szabályok nagyon fontosak a személyiségi jogok védelmében, de figyelembe kell venni a gazdasági hatásokat is. Ezeket a kötelességeket az Egyesült Államok nem tartja be, így ma az amerikai cégek többet tudnak az európai fogyasztókról, mint maguk a tagállamok, amelyek ilyen adatokhoz nem férhetnek hozzá – fejtette ki.

Hiba, hogy az európai szemlélet a jogállamisági elveket a versenyképesség rovására helyezi előtérbe, miközben a kontinens a nemzetközi térben egyre inkább lemarad. Meg kell tehát alapozni az EU jogi versenyképességét, amihez a közösségen belüli fogyasztói jogokon túl az is hozzátartozik, hogy a nemzetek jogszabályai is érvényesülhessenek – fogalmazott Tuzson Bence.

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke szintén úgy véli, hogy a magyar fogyasztóvédelmi rendszer széttagolt, de szerinte épp ezért fontos, hogy az érintett szervezetek szoros kapcsolatokat alakítsanak ki. Az elmúlt időszakban számos ilyen együttműködés jött létre, így ma már könnyebb megküzdeni az újabb és újabb kihívásokkal – hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs, aki úgy véli, hogy a versenyhivatali szerepvállalás is sokat segít a fogyasztóvédelemben. Európában a GVH azon kevés versenyhatóságok egyike, amelyet a kartellügyek és más versenyjogi szabálytalanságok felderítése mellett fogyasztóvédelmi feladatokkal is megbíztak – tette hozzá.

Tóth András, a GVH elnökhelyettese szerint más európai országok tapasztalatai is igazolják, hogy a versenyhatósági részvétel kedvez a fogyasztói jogok érvényesítésének. Magyarország a digitális fogyasztóvédelemben európai szinten is példaértékű eredményeket ért el. A rendszer hatékonyságát mutatja, hogy a legnagyobb világcégekkel szemben is sikerült eredményesen intézkedni, a belföldi szankciókat ma már a világszintű techcégek is komolyan veszik – mondta.

Fogyasztóvédelmi szempontból különösen fontos területnek nevezte az online gazdaság fejlődését, mivel mindig lesznek új fogyasztók és minden vásárlásból új adatok keletkeznek. Az EU „jogszabályrengetege” ugyanakkor szerinte arról árulkodik, hogy Brüsszel a digitális átalakulás kihívásait „jogászilag” akarja megoldani, óriási jogalkotást szabadítva ezzel a tagállamokra. Közben az európai adatok több mint 90 százalékát olyan szerverek kezelik, amelyekhez az amerikai titkosszolgálatok hozzáférnek, Kína pedig a saját adatait stratégiai értéknek tekinti, és soha egyet sem enged át belőlük más országoknak – jegyezte meg Tóth András.

