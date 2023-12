Mennyi hó fog még esni? Holle anyó kitart, térképen mutatjuk a részleteket

Reggelre vastagabb hó borította be az északi és, dunántúli és középső tájakat is, a főváros is szépen kifehéredett.

Kitesz magáért az a mediterrán ciklon, amely az ország nagy részére kiadós csapadékot hozott magával. A Dunántúlon már tegnap reggel többfelé havazott, majd a havazás a középső tájakra is átterjedt – írja az Időkép. Itt kezdetben még többfelé eső is esett, azonban a ciklon hátoldalán érkező hidegebb levegőnek köszönhetően estétől az eddig esős tájakon is nagy pelyhes havazásba váltott a csapadék, még a keleti tájakra is jutott némi hó. Néhol 20-25 centi hullott a Dunántúlon A legtöbb hó, nagyjából 25 centiméter ma reggelig Kaposvár környékén hullott, ezt követi a Bakonyban található Zirc és Csesznek 22 centiméterrel, de még a Dunakanyarban, Kóspallagon is 20 centiméteres a hótakaró. (Fotó: Időkép) Csütörtökön kezdetben a Nyugat-Dunántúl kivételével még többfelé hullhat hó, havas eső, keletebbre néhol eső. Napközben az ország középső és keleti részein további gyengülő intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék várható, délután nyugaton, délnyugaton viszont már felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon élénk, erős északnyugati szél hordhatja a havat. Délután a csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakulhat. Péntekre sokfelé képződhet köd, zúzmarás köd, valamint rétegfelhőzet, amely néhol tartósan megmaradhat. Főként nyugaton és északkeleten süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Számottevő csapadék nem várható, de kisebb hószállingózás, szitálás előfordulhat a borongós területeken. Sopron és a Bakony környékén élénk lehet a délkeleti szél. Hajnalban -6 és +1, a havas nyugati és északi tájakon -10 és -7, napközben -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.