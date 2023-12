Új kormányzati döntéshozó fórum alakul a fegyelmezett költségvetési gazdálkodásért – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára, a következő években tartósan magas ütemben, az uniós átlag felett növekedhet. A válságok leküzdésével a kormány egyik elsődleges célja, hogy

felgyorsítsa az egyensúlyi mutatók javítását, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését.

A kormány az új célokhoz igazítja a döntéshozó fórumok rendszerét is: a pénzügyminiszter vezetésével felálló költségvetési munkacsoport feladata a költségvetés egyensúlyának szigorú védelme lesz, amelynek keretében vizsgálja a Kabinetek döntéseit és költségvetési vétóval is élhet azokkal szemben.

Hangsúlyozták: a kormány elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett, az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság ellenére is csökkentette a hiány és az adósság mértékét, és a következő években is folytatja ezt a munkát. Jövőre a költségvetési hiány mértéke a GDP 2,9 százalékára mérséklődhet, míg 2026-ra 2 százalék alá kívánják csökkenteni a mutatót. Ehhez hasonlóan az államadósságot is mérsékelik: jövőre a GDP 66,7 százalékán alakulhat, míg 2026-ra a maastrichti 60 százalékos kritérium alá fogják csökkenteni – áll a PM közleményében.

A költségvetési munkacsoportot a pénzügyminiszter vezeti, tagjai az előterjesztő miniszter mellett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a miniszterelnök politikai igazgatója.

